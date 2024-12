Ora ti tolgono tutto se commetti queste infrazioni alla guida: rovini le festività a te e alla tua famiglia | Cambia il codice della strada

Il Codice della Strada è cambiato: il Governo lo ha modificato e se commetti queste infrazioni, rovini le feste a te ed alla tua famiglia.

Ci sono bruttissime notizie per tutti gli automobilisti che si metteranno in viaggio durante le feste natalizie. Ebbene sì, perché il Codice della Strada è stato modificato e le pene e le sanzioni sono, di fatto, maggiormente severe rispetto al passato. Sono tante le modifiche che sono state apportate dal Governo ai fini di una maggiore sicurezza per tutti.

Ricordiamo che il Codice della Strada esiste sin dalla fine del 1800 quando c’erano soltanto carrozze e cavalli nelle strade italiane. poi, con il tempo, ha dovuto adeguarsi alle nuove vetture ed ha normato il comportamento dei pedoni, dei ciclisti, dei motociclisti e degli automobilisti, passando anche per tutti gli autisti di pullman e camion.

Le pene, fino ad ora, non erano leggere, ma il cambiamento voluto dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture le fa diventare ancora più severe. Si rischia tantissimo anche per una piccolissima infrazione. per cui, bisogna stare molto attenti. La data di svolta, il 14 dicembre, siamo sicuri che in molti se la ricorderanno benissimo nel tempo.

Per alcune infrazioni, infatti, non c’è alcuna via di scampo. Se si viene beccati si perde tutto, ma proprio tutto. In pratica, le feste natalizie saranno rovinate sia per gli automobilisti che per i loro familiari. Scopriamo, allora, quello che accade in questi casi, in modo da comportarsi nella maniera più giusta possibile sempre.

Occhio alle infrazioni: perdi tutto

Se si vuole salvare capre e cavoli, allora, sarebbe meglio evitare di commettere infrazioni tali da far sì che le Forze di Polizia, aprano il Codice della Strada e comminino pene e sanzioni esemplari. Sono tanti i comportamenti errati in auto, ma ce n’é uno in particolare che è maggiormente rischioso rispetto ad altri.

Come abbiamo visto, l’uso di alcol e delle droghe non è consentito e, se beccati, si va incontro a delle vere e proprie mazzate tra capo e collo. Inoltre, poi, occhio anche quando si è influenzati o febbricitanti: alcune sostanze medicinali che si assumono possono originare falsi positivi al test antidroga.

Smartphone alla guida: addio patente

La stretta maggiore del Governo è stata sull’utilizzo di smartphone ed altre apparecchiature tech mentre si è alla guida. La prima volta che si viene beccati si riceve una multa che va dai 250 ai 1.000 euro, la decurtazione di ben 5 punti dalla patente e la sua sospensione fino a due mesi. Se, poi, vi beccano per la seconda volta, allora, il caso diventa più grave. Questo vale per i due anni successivi dalla prima sanzione.

In questo caso si rischia una multa fino a 1450 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sua sospensione per tre mesi. Infine, vi informiamo che anche nel caso in cui si utilizzino gli auricolari si va incontro a multe pesantissime. Questo perché l’automobilista non deve avere entrambi i padiglioni con cuffie, ma solamente uno, in modo da sentire eventuali rumori e segnali provenienti dall’esterno. Si rischia una multa di 661 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente.