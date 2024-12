Lidl, questi profumi sono praticamente identici a questi di grandi marche: li paghi una miseria ma la resa è eccelsa

Da Lidl trovi dei profumi identici a quelli prodotti da marchi più conosciuti: rendono allo stesso modo, ma il risparmio è assicurato.

Ormai è risaputo che da Lidl, nonostante sia una catena di supermercati discount, si possano trovare prodotti di qualità, molto spesso confezionati da note aziende che cambiano solo il packaging ed il nome degli stessi. Nonostante la qualità alta, però, il risparmio è garantito perché vengono proposti a dei prezzi esageratamente piccoli.

Grazie ad essi, tutti i cittadini, anche quelli con minori possibilità economiche, possono godere della stessa bontà e della stessa qualità dei prodotti di marca. È così in parecchi casi, dai generi alimentari ai vestiti. Inoltre, poi, si possono trovare diverse occasioni imperdibili.

Parliamo di prodotti ed utensili per il fai da te ed il giardinaggio, ad esempio, ma non possiamo tenere fuori da queste considerazioni neanche gli elettrodomestici. Questi ultimi, infatti, oltre ad avere le stesse funzionalità di quelli maggiormente conosciuti, offrono la stessa qualità, e Lidl rincara la dose inserendo una garanzia interminabile.

Quest’ultima, infatti, dura ben 3 anni, senza dover pagare maggiorazioni, come accade quando si acquista questi prodotti in altri negozi o online. Ora, poi, sta spopolando un prodotto, anzi, una serie di prodotti per la cura della persona che mai nessuno avrebbe potuto immaginare. Ci riferiamo ai profumi che costano pochissimo, ma sono identici a quelli prodotti da grandi brand e che hanno la stessa resa.

Profumi Lidl: massima resa e risparmio enorme

All’interno degli scaffali dei supermercati Lidl sono in bella mostra diversi profumi praticamente identici a quelli di brand più famosi. Pensate che ce ne sono alcuni che sono le copie esatte di prodotti di lusso il cui acquisto risulta essere proibitivo per la stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Qui, invece, i sogni diventano realtà.

Una volta acquistati, nessuno ne potrà fare a meno dato che, ad un prezzo davvero ridicolo, ci si porta a casa un prodotto di qualità con la stessa resa dei suoi “fratelli” più conosciuti. Fatte queste dovute premesse, è arrivato il momento di conoscere uno ad uno i profumi messi in vendita da Lidl, le loro fragranze e a quali brand conosciuti corrispondono.

Con pochi spicci ti porti a casa profumi uguali a quelli famosi

Sono due i brand proposti da Lidl: G. Bellini e Suddenly. Il primo di questi produce X-Bolt, la cui fragranza ricorda molto Hugo Boss. Poi, One Fragrance che è la copia di 1 Million – Paco Rabanne e Acqua Fresh che è identico a Acqua di Giò di Giorgio Armani. Ce ne sono ancora altri e, tra questi, ci piace ricordare Homme che si ispira a Sauvage di Dior.

Passiamo, adesso, al secondo marchio Lidl, ovvero, a Suddenly. Quest’ultimo produce profumi quali, ad esempio, Lovely, uguale al J’Adore di Dior, ma anche Chalou, copia esatta di Chloé, o Jolie che ricorda molto le note di La Vie est Belle di Lancôme. Tra i tanti, poi, vogliamo porre alla vostra attenzione Femelle, la cui fragranza è identica a Mon Guerlain di Guerlain. Tutti questi profumi possono essere acquistati con pochissimi spicci e, nonostante, gli oli essenziali e le fragranze siano presenti in quantità minori rispetto a quelli più prestigiosi, possiamo dire che regalino sulla pelle il medesimo effetto.