Canone Rai, dal 2025 aumenta di nuovo: ecco quanto dovrà sborsare ogni italiano | Un salasso ogni volta

Pessime notizie per gli utenti italiani per quanto riguarda il Canone Rai: ci saranno ancora aumenti, una nuova mazzata per tutti.

Il Canone Rai è una delle tasse più odiate da tutti i cittadini italiani al pari, ad esempio, del Bollo Auto. Sono entrambe, infatti, tasse sul possesso di beni. Il Bollo Auto è la tassa per il possesso di un automobile, mentre il Canone Rai è la tassa di possesso sugli apparecchi televisivi atti alla riproduzione dei programmi delle varie emittenti televisive Italiane.

Sin dal suo concepimento, ha subito numerosissime modifiche. In primis, ciò che è cambiato è il suo costo. Quest’ultimo, infatti è decisamente lievitato negli anni, sia con la Lira che quando è entrata in vigore la Moneta Unica europea. Inoltre, poi, come molti ben ricorderanno, in passato il Canone Rai si versava in rata unica tramite bollettino postale.

Dato che, però, esistevano moltissimi evasori, l’allora Governo Renzi decise che fosse arrivato il momento di inserirlo all’interno delle bollette della fornitura di energia elettrica. Fu impostato così il valore di 90 euro, suddiviso in sei tranches, tante quante le bollette annuali. Ovviamente, non è mancato il malcontento generale.

Poi, ha subito una rimodulazione al ribasso nel 2024. Il Governo Meloni, infatti, decise di portare il suo costo a 70 euro. Purtroppo, però, adesso le notizie non sono affatto buone. Ci sarà un nuovo aumento del Canone: una mazzata tra capo e collo per tutte le famiglie italiane, che si ritroveranno a pagare molti soldi in più, nonostante le promesse di questi ultimi mesi.

Nuova batosta per i cittadini: il Canone Rai aumenta

Molti speravano che il Governo ci ripensasse ed invece, dopo numerosissimi litigi, ecco arrivare la conferma. Il costo annuo aumenterà nuovamente e, con esso, anche le bollette in cui è incluso. Insomma, non c’è affatto da sorridere. Restano ferme, però, tutte le possibilità di esenzione dal pagamento del Canone. Pensiamo, ad esempio, agli over 75 il cui reddito complessivo familiare non supera gli 8.000 euro di reddito.

Inoltre, poi, sono esenti dal pagamento del Canone i militari stranieri di stanza in Italia e tutti i diplomatici. Anche chi non ha un apparecchio televisivo in casa può fare richiesta di esenzione, ma per tutti gli altri dal primo giorno di gennaio arriverà il rincaro definitivo. Scopriamo a quanto ammonta.

Dopo tanti litigi, il Governo ha deciso: devi pagare di più

La decisione drastica è stata presa, seppur dopo settimane di tira e molla all’interno della maggioranza. Non si può tornare indietro e, quindi, chi non risulterà essere tra i beneficiari dell’esenzione dal pagamento del Canone si ritroverà l’aumento del suo costo effettivo all’interno della prima bolletta del 2025.

Aumenteranno, dunque, anche queste, e sarà l’inizio di un nuovo salasso per le famiglie italiane, già provate da anni di crisi. In pratica, si ritornerà all’origine, ovvero il costo di questa tassa sul possesso tornerà a costare 90€ euro, rispetto ai 70 euro di quest’anno, con un aumento di ben 20 euro.