Tiramisù, a Natale faccio sempre quello di Iginio Massari: mi chiedono sempre il bis | La ricetta che pochi conoscono

A Natale è uno dei dessert più amati, anche se non si perde occasione di mangiarlo sempre, è il Tiramisù, meglio di Igino Massari.

Al termine dei pranzi e delle cene di Natale, non può certo mancare un dessert con i fiocchi. C’è chi si accontenta del classico panettone o del pandoro, altri che invece non rinunciano a quelli che sono i migliori dolci in assoluto.

Il Tiramisù è forse uno dei dessert che possiamo mettere al primo posto, tra i più apprezzati dai cittadini italiani e forse del mondo intero. Biscotti, crema al mascarpone, caffè e savoiardi: questa la ricetta originale, che di tanto in tanto viene modificata.

Qualcuno lo prepara alle fragole, altri utilizzano i biscotti secchi, altri ancora sfruttano un ingrediente segreto tramandato di nonna in nipote.

Ma questo è il momento di provare la ricetta del più noto tra i pasticceri, Igino Massari. Il maestro pasticcere ci svela il segreto del suo Tiramisù perfetto.

Il tiramisù di Massari, forse il migliore che hai mai mangiato

Igino Massari è una vera e propria autorità quando si parla di pasticceria. Non c’è aspirante pasticcere che non decida di ispirarsi proprio a lui e alle sue ricette, che sembrano essere la migliore espressione dell’arte dolciaria. Cosa usa il caro Massari? Sicuramente i savoiardi, che devono essere di ottima qualità, e poi il mascarpone, le uova, panna e zucchero. Elementi che sono indispensabili per il buon Tiramisù.

Ecco allora in che maniera devi procedere se vuoi veramente un Tiramisù perfetto: così non lo avrai mai assaggiato!

Come si prepara la ricetta del maestro

Innanzitutto, prepara il caffè espresso, e quando è ancora caldo aggiungici 40 g di caffè e 10 di cacao amaro. Lascia raffreddare mentre prepari la crema: sbatti i tuorli dell’uovo con lo zucchero e successivamente il mascarpone, aiutandoti con le fruste elettriche. Quindi aggiungi la panna montata e il marsala.

A questo punto non resta altro che unire le due composizioni e costruire quindi, il Tiramisù, alternando ai savoiardi la crema. Completa con un velo di cacao in polvere. Dopo la preparazione è possibile conservarlo il frigo per 2 giorni al massimo.