‘Cerchiamo diplomati’: ti basta un PC e lavori per uno dei colossi d’Italia | Praticamente hai vinto il turista per sempre

Uno dei colossi d’Italia cerca dipendenti: serve il diploma e basta un computer. Ti sistemi per tutta la vita e sarà come stare in vacanza.

Non finiscono più le opportunità per chi è alla ricerca di prima occupazione, ma anche per quanti hanno voglia di cimentarsi in nuove mansioni. Sono tantissimi, infatti, i bandi di concorso ancora attivi, quelli che verranno pubblicati a breve, e anche le selezioni di personale da parte di aziende pubbliche e private sono molte.

Pensiamo, ad esempio, a Poste Italiane che è alla ricerca di portalettere e di personale allo sportello proprio in questi giorni. Inoltre, poi, da poco è stato raggiunto un accordo epocale che vede l’avvento di nuove assunzioni in azienda e la stabilizzazione di quanti, in questi anni, hanno lavorato a tempo determinato, almeno per 12 mesi.

Ricordiamo, inoltre, che Ministeri, Comuni ed altri Enti hanno pubblicato diversi bandi di concorso per selezioni urgenti di personale in sostituzione di quello andato in pensione, per far sì che vengano colmate tutte le lacune e possano essere rispettati tutti i tempi burocratici previsti dagli ordinamenti.

Insomma, si tratta di un periodo davvero favorevole per chi ha necessità di trovare un nuovo lavoro che permetta loro di poter vivere una vita più agiata, senza troppi sacrifici. Ora, poi, è arrivata una notizia davvero fantastica. C’é necessità di assunzioni urgenti all’interno di un colosso italiano. Basta solo il Diploma. Scopriamo di cosa si tratta.

Con il Diploma e un PC lavori per questo colosso: hai praticamente vinto tutto

L’azienda in questione è un colosso del suo settore. Pensate che è stata fondata nel lontano 1945, quindi ha alle sue spalle quasi 80 anni di esperienza. A farla nascere ci hanno pensato tre giornalisti, specializzati in sport ed eventi sportivi. Parliamo di Sisal, concessionario dello Stato italiano nell’ambito del gioco regolamentato.

Da due anni, poi, questa azienda è entrata a far parte del maggiore operatore del betting e dei giochi online, ovvero Flutter Entertainment Plc. Pensate che questo è anche quotato alla borsa di New York. Da sempre, Sisal, è attiva per sensibilizzare la cittadinanza verso il gioco responsabile e, nel settore lavorativo, è sempre al lavoro per creare ambienti esemplari. Ora è alla ricerca di personale. Scopriamo come fare domanda.

Sisal cerca diplomati con mansioni di Store Assistant

Lo Store Assistant di Sisal, si occupa della gestione del gioco, dell’emissione dei biglietti e delle vincite ed inoltre farà operazioni di apertura e chiusura cassa. Inoltre, dovrà supervisionare al funzionamento delle macchine da gioco, svolgere mansioni di assistenza clienti ed informare questi ultimi su promozioni e prodotti e, soprattutto, sensibilizzare sul gioco responsabile. Candidarsi a questa offerta di lavoro è molto semplice; basterà, infatti, raggiungere il sito ufficiale di Sisal, all’area relativa alle carriere ed alle posizioni aperte.

Qui non si dovrà fare altro che procedere alla propria candidatura compilando il form e seguendo la procedura guidata. Il contratto, all’inizio, sarà full time, ma a tempo determinato di 6 mesi. Si verrà inquadrati al 4° livello del CCNL Commercio e Terziario, ma c’é ampia possibilità di crescita annuale. Inoltre, si potrà godere di polizze assicurative, di buoni pasto, del welfare aziendale, del supporto psicologico e per la genitorialità. Il lavoro si svolge su 6 giorni lavorativi, inclusa la domenica, su turni dalle ore 9 alle ore 24.