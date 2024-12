Bonus casalinghe, non ti serve neanche l’ISEE per avere soldi in più: ti basta rispettare quest’unico requisito

Bonus Casalinghe, c’é una fantastica novità: si possono avere tanti soldi in più rispettando questo requisito e senza ISEE.

Tra i tanti Bonus che ci sono nel nostro paese, quello maggiormente conosciuto è, sicuramente, il bonus bollette, che permette di ricevere fatturazioni per le forniture di energia elettrica e di gas meno pesanti. Da quando si è entrati in pandemia e, successivamente, a causa dei conflitti che ancora tormentano il mondo intero, il prezzo della componente energia è infatti salito vertiginosamente.

Per questo motivo, i Governi che si sono succeduti hanno provveduto a creare prima, e a prorogare poi, una misura di sostegno al reddito che si è rivelata indispensabile, al pari di altre, come la carta “Dedicata a Te” o il Reddito di Inclusione, solo per citarne alcuni. Come abbiamo detto, però, in Italia di queste misure ne esistono moltissime.

Tutte, ovviamente, consentono alle famiglie in condizioni di indigenza economica, di poter vivere in maniera dignitosa, riuscendo a fare la spese e pagare bollette o fare il pieno di benzina ai distributori presenti sul territorio nazionale. Molti bonus variano in base alla soglia ISEE impostata, per cui alcune famiglie ricevono più o meno soldi o, addirittura, talaltre non ne possono beneficiare.

Tuttavia, ce ne sono alcuni di cui nessuno è a conoscenza o, meglio, che la stragrande maggioranza degli utenti ignora. Uno di questi, ad esempio, è sicuramente il Bonus Casalinghe che, nonostante sia stato ratificato, viene beneficiato da pochissimi. Scopriamo di cosa si tratta, in cosa consiste e come fare per riceverlo.

Bonus casalinghe: c’é ancora tempo per richiederlo e non serve l’ISEE

Il Bonus Casalinghe esiste, ed è ancora possibile richiederlo. Possono farlo tutte le donne e gli uomini italiani che operano in casa. La nota lieta di questa misura di sostegno ai cittadini è che non si necessità di soddisfare alcuna soglia ISEE. Anzi, c’é di più, non c’é proprio necessità di presentare questo documento per beneficiarne.

C’é soltanto da soddisfare a pieno un requisito. Purtroppo, però, le informazioni che arrivano ai cittadini in merito a questo bonus non sono del tutto fondate. In alcuni casi c’é confusione e si finisce col creare più danni del previsto. Scopriamo insieme qual è il requisito da soddisfare e cosa prevedere questo sostegno del Governo ai cittadini.

Se soddisfi questo requisito, hai diritto a un Bonus spaziale

Per fruire del Bonus Casalinghe, l’unico requisito da soddisfare è quello di svolgere quotidianamente lavori domestici a titolo gratuito ed essere iscritti all’assicurazione contro gli infortuni domestici presso l’INAIL. Ebbene sì, avete capito benissimo, non c’é altro a cui appigliarsi. Non serve, come già accennato, l’ISEE.

Soprattutto, c’é da sfatare un mito che sta creando confusioni in tutti i cittadini. Nessuno ha diritto a soldi. Si tratta, infatti, di un finanziamento per la formazione di questi cittadini in modo che possano acquisire nuove competenze per potersi inserire nel mondo lavorativo. Le domande vanno inviate all’Ente che mette a disposizione i suddetti corsi di formazione.