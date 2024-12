Panettone della Todis, ogni volta c’è l’indecisione sul comprarlo o meno: chi lo produce però è un colosso italiano | Altro che pessima qualità

Molti i cittadini sono titubanti rispetto al panettone della Todis, ma se sapessero il colosso che c’é dietro, correrebbero a compralo.

Capita molto spesso che i cittadini nutrano dubbi rispetto ai prodotti venduti all’interno delle grandi catene di distribuzione che operano nel settore discount. Questo avviene perché, nella maggior parte dei casi, non troveranno marchi pubblicizzati e noti, ma nomi semi-sconosciuti sulle confezioni dei prodotti che sono all’interno degli scaffali.

Il dubbio maggiore riguarda il prezzo e la qualità. Per molti, infatti, non è possibile pagare meno della metà un prodotto, rispetto ad un altro supermercato. Eppure è così, e accade molto più spesso di quanto non si immagini. Dietro a ciò che i discount vendono a pochi spicci ci sono infatti delle grandi aziende, rinomate e ben più conosciute di quelle che appaiono sulla confezione.

Gli stabilimenti sono gli stessi, quello che cambia è la confezione, il nome riportato e, soprattutto, il prezzo di vendita che, in alcuni casi, risulta di gran lunga inferiore. Insomma, quello che stiamo cercando di dirvi è che non bisogna nutrire dubbi sulla bontà di quello che viene venduto in alcuni supermercati come Todis, ad esempio.

Ora stanno per arrivare le festività natalizie, e negli scaffali di questi supermercati, presenti su tutto il territorio nazionale, si trovano in gran numero le pietanze della tradizione. Tra queste, annoveriamo anche il simbolo del Natale, ovvero il panettone. Qui ce n’é uno su cui molti sono indecisi anche se non dovrebbero, dato che lo produce uno dei colossi italiani del settore.

Il panettone Todis lo produce questo colosso

Se ci si reca all’interno dei supermercati della catena Todis, ci si potrà imbattere in uno dei panettoni migliori in circolazione. Ebbene sì, avete capito benissimo, e a stabilirlo non siamo stati noi, ma esperti del settore alimentare e culinario famosi in tutto il mondo. Il Panettone in questione è a marchio “Tesori del Forno“.

Potreste subito obiettare che di questa azienda non si conosceva nemmeno il nome fino ad ora, e non possiamo che darvi ragione, ma, dopo un’attenta analisi, vi riveliamo che dietro ad essa c’é uno dei colossi del settore. Inoltre, questo panettone costa circa la metà del suo “fratello più conosciuto“, nonostante ne preservi sia la qualità chela bontà. Dopo queste premesse, è arrivata l’ora di conoscere chi c’é dietro.

C’é lei dietro il panettone Todis “Tesori del Forno”

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare quale fosse l’azienda produttrice del panettone che si trova sugli scaffali di questa catena di discount. Il panettone in questione è quello tradizionale. Si contraddistingue per ben 48 ore di lievitazione naturale e per il fatto di essere morbidissimo e soffice, una volta addentato. Insomma, si può dire che la qualità dell’impasto sia altissima.

Ciò nonostante, il suo costo è di soli 5 euro al kg. Ebbene sì, avete capito benissimo, parliamo di molti soldini in meno rispetto a quelli dell’azienda che lo produce, ovvero Maina. Non ci crederete, ma è così, questi panettoni escono dagli stessi stabilimenti e, per gli esperti del Gambero Rosso, nella speciale classifica dei migliori panettoni c’é proprio lui ad occupare il secondo posto.