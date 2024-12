Addio aria calda in macchina: il vigile ti bussa sul finestrino e ti fa la multa | Costretti a rimanere al freddo

Questo inverno devi restare al freddo mentre sei in macchina: se tieni l’aria calda accesa il vigile ti fa una multa stratosferica.

Ci sono brutte, anzi bruttissime notizie per tutti gli automobilisti italiani, proprio alle porte dell’inverno, in vista dell’arrivo di aria fredda che accompagnerà per diversi mesi il loro cammino. Si sa, quando c’è freddo all’esterno il bisogno di tutti è quello di riscaldarsi, sia all’interno delle proprie abitazioni che dentro le rispettive automobili.

In casa si ricorre all’utilizzo dei termosifoni, il metodo maggiormente diffuso tra le famiglie italiane. Certo, ci sono anche numerosissime alternative. Pensiamo, ad esempio, ai camini o alle stufe a pellet. Inoltre, non possiamo non menzionare le stufe a gas o quelle elettriche ed i nuovi pannelli radianti, che risultano essere anche dei complementi di arredo molto apprezzati.

In auto, invece, l’unico metodo possibile che consente di sfuggire al freddo è il riscaldamento installato al suo interno. Sono tanti, infatti, gli utenti che ricorrono ad esso anche solo per pochi minuti, per fare sì che l’abitacolo diventi più vivibile e meno gelido. Altri, invece, lo tengono acceso per tutto il tempo del loro spostamento in macchina.

Tuttavia, c’è da sapere che si rischia grosso. Ebbene sì, avete capito benissimo: tenere acceso il riscaldamento in auto può avere conseguenze catastrofiche per le finanze familiari. Basta poco, infatti, a fare sì che un Vigile bussi al finestrino per comminare una multa talmente salata che sarà difficilissima da dimenticare. E da saldare.

Il Codice della Strada parla chiaro: non puoi

Quando ci si trova in strada, dai pedoni ai ciclisti, passando per gli automobilisti, i motociclisti e i camionisti, bisogna rispettare delle regole. Queste sono tutte disciplinate all’interno del Codice della Strada che, tra l’altro, ha subito delle modifiche importanti che hanno inasprito ulteriormente sia le pene che le sanzioni pecuniarie.

Tuttavia, ciò di cui vogliamo parlarvi oggi non rientra nelle modifiche appena approvate, bensì si trovava già normato all’interno del Codice, anche se in molti che non lo hanno mai rispettato. Scopriamo di cosa si tratta e quanto si rischia.

Stop all’aria calda in auto: ti spettano 444 euro di multa

Nessuno più potrà tenere l’impianto di riscaldamento acceso all’interno della propria auto. Ecco quello che stabilisce il Codice della Strada in merito a questo argomento. Si rischia una sanzione amministrativa che va da 223 euro a 444 euro. Ebbene sì, avete capito benissimo. Anche se non vale in modo assoluto.

Si incorre infatti in questa multa solo ed esclusivamente quando non si è in marcia o si è nell’atto di effettuare una fermata. Quest’ultima può essere intesa come una interruzione della marcia per far sì che i pedoni possano attraversare la strada in sicurezza, ad esempio. La multa si becca, ai sensi dell’Art. 157 comma 7-bis, quando si tiene il motore acceso per far sì che l’aria condizionata dell’auto funzioni anche durante una sosta prolungata.