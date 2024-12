Imu, con il trucco legalissimo la paghi una miseria: i commercialisti bravi lo conoscono bene

I commercialisti veramente bravi conoscono il trucco per far pagare l’IMU veramente una miseria, ecco di cosa si tratta.

Tra gli obblighi che la legge italiana prevede per coloro che sono proprietari di un immobile c’è da provvedere ogni anno al pagamento dell’IMU. L’imposta viene pagata e conteggiata sugli immobili diversi dalla prima casa, proprio come previsto dalla legge italiana al riguardo.

Semplice immaginare, che qualunque sia l’importo da pagare, questa cifra pesi sulle tasche delle famiglie italiane, sempre alla ricerca di quelli che sono i migliori mezzi per poter risparmiare anche poche decine di euro.

Gli esperti ci dicono però che ci sarebbe un modo per risparmiare sull’IMU, andando a ridurre notevolmente il suo importo.

Ovviamente, per poter avere un buon risparmio innanzitutto occorre rivolgersi a un esperto commercialista; in secondo luogo, è indispensabile conoscere la normativa che vi è alla base e gli elementi che la determinano.

Perché l’IMU può essere così pesante?

L’IMU, che si paga sugli immobili di proprietà diversi dalla prima casa, viene calcolata in base alla rendita catastale dell’immobile. Solo in un caso l’imposta deve essere pagata sulla prima casa, ovvero quando si parla di un’abitazione di lusso: in quel caso occorre provvedere al saldo. Il calcolo dell’importo preciso dell’imposta varia di Comune in Comune, per via delle amministrazioni locali che hanno la libertà di provvedere alla modifica delle aliquote, ovviamente sempre attenendosi a quelli che sono i limiti imposti dalla legge stessa.

Il grande problema dell’IMU, proprio come succede per tutte le tasse che hanno importi non determinati a priori, è che può rappresentare un costo anche piuttosto importante e in un contesto economico particolare come quello che stanno vivendo gli italiani. La stessa legge che prevede il pagamento dell’IMU vada però a indicare anche quelle che sono le eventuali agevolazioni in grado di alleggerire il carico fiscale, ma sono misure che bisogna saper utilizzare. Questa è la prospettiva in base alla quale rivolgersi a un buon commercialista è importante per riuscire ad adottare le migliori misure per il risparmio.

Conoscere le agevolazioni per pagare meno

Numerosi sono i casi in cui si può beneficiare di un importo dell’IMU nettamente ridotto. Innanzitutto, si riduce del 50% l’importo dell’IMU nel caso in cui sia riferita a fabbricati inabili o inabitabili. In questo caso, è indispensabile avere una valutazione specifica da parte di un tecnico. Si riduce l’IMU anche in caso di separazione tra coniugi, infatti l’assegnatario, anche se non proprietario, ha diritto all’esenzione dall’imposta. E, se per motivi di lavoro o personali, moglie e marito hanno residenze in case diverse, allora si ha diritto, per entrambe, all’esenzione.

Quindi il segreto sta nella verifica della differenza di indirizzo di residenza e domicilio. Anche nel caso in cui si tratti di seconda casa, ma venga registrata come prima, per via della presenza della propria residenza sul posto, allora la si può ritenere esente dall’IMU.