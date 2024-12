Finestre, chi ha questo problema nascosto paga di più in bolletta: centinaia di euro buttati al vento

Se le tue finestre hanno questo problema, rischi di pagare ancora di più in bollette. Sono centinaia di euro buttati letteralmente all’aria.

Le bollette continuano ad essere uno degli argomenti più discussi all’interno delle famiglie italiane. La spesa per l’energia elettrica, ma anche per il gas, pesa infatti costantemente sul bilancio familiare di tutti gli italiani.

Semplice immaginare che tale situazione sia peggiorata con la crisi economica, con la serie di eventi geo-politici che hanno interessato anche il nostro territorio proprio negli ultimi anni. L’arrivo del mercato libero, poi, non ha di certo migliorato il quadro generale.

Una prospettiva di questo genere non fa altro che spingere ogni singolo individuo a cercare le soluzioni di risparmio migliori, per sé stesso e per la propria famiglia. A volte non ci si rende conto, però, che ci sono elementi a cui non si pone sufficiente attenzione, ma che determinano una spesa extra rilevante.

Questa volta a finire sotto accusa sono le finestre.

Le nostre case non sono efficienti

La realtà dei fatti ci dice proprio questo: le nostre case non sono assolutamente efficienti sotto molti punti di vista. Il territorio italiano, purtroppo, presenta immobili che sono piuttosto datati e com’è semplice immaginare non rispettano i nuovi requisiti di efficienza richiesta dall’UE. Infatti la Commissione ha più volte ribadito come l’Italia dovrebbe intervenire sui propri immobili, al fine di renderli più performanti ed ecologici. Interventi determinanti non solo per le bollette, ma anche sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico.

Una casa obsoleta non permette di ottenere il risparmio energetico cui si potrebbe aspirare. Le finestre sono uno degli elementi determinati in questa prospettiva, e il loro malfunzionamento può determinare un aumento della bolletta.

Dalle finestre dipende buona parte della bolletta

Quando gli infissi sono datati non chiudono bene, ovvero non sono in grado di mantenere costante la temperatura interna dell’abitazione, e finiscono per rendere la casa non efficiente. Ci sono casi in cui i comuni spifferi costringono ad aumentare la potenza del riscaldamento, e questo si ripercuote sulla bolletta che si deve pagare per il proprio riscaldamento. Questo succede perché l’aria fredda continua ad entrare in casa, non permettendo mai all’impianto di raggiungere la temperatura ottimale.

Considerando anche i bonus ristrutturazione messi a disposizione dello Stato, occorrerebbe valutare la possibilità di sostituire gli infissi, affrontando una spesa consistente, ma che garantirà un risparmio in tutti gli anni a venire.