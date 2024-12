‘Era ora!’: assunzioni a valanga da Poste Italiane | Con una domandina firmi il contratto e ti lasci alle spalle una vita di sacrifici

Poste Italiane ha lanciato una campagna di reclutamento che, con una sola e semplice domanda, ti fa lasciare alle spalle anni di sacrifici.

Arriva un’altra vittoria dei sindacati italiani in materia di lavoro e politiche attive. Dopo l’accordo concluso con il settore trasporti per l’aumento di stipendio di tutti i lavoratori, sia quelli in strada che quelli in ufficio, ecco che é stato raggiunto un ulteriore obiettivo primario di quest’ultimissimo periodo. A beneficiarne saranno migliaia di cittadini italiani.

Negli ultimi mesi e, soprattutto, in questi ultimi del 2024, abbiamo avuto modo di parlare e porre l’attenzione su numerosissimi bandi di Concorso pubblici che sono ancora attivi, e su altri che verranno pubblicati a breve, anzi a brevissimo. Inoltre, poi, vi abbiamo informato su quelle che sono le procedure di assunzione di numerosissime società su tutto il territorio nazionale.

Tra queste spiccano, senza ombra di dubbio, Italo treno ed Rfi, che sono alla ricerca urgente di personale da inserire a bordo treno o all’interno delle tante stazioni posizionate nella maggiori città italiane. Non è da meno Poste Italiane che, anche quest’anno, ha assunto tantissimi cittadini, sia con mansioni di portalettere che come addetti allo sportello.

Stavolta, la notizia è ancora più succulenta. Si parla, infatti, di numerosissime nuove assunzioni. Per fare domanda, poi, basterà davvero una semplicissima richiesta firmata dall’interessato per la posizione lavorativa da ricoprire. Insomma, si tratta di una ulteriore ghiotta occasione da non perdere: un treno che passa una sola volta nella vita e che farà dimenticare anni e anni di sacrifici.

Poste Italiane assume tantissimi nuovi dipendenti

Manca davvero pochissimo all’ingresso nel nuovo anno e già iniziano a fioccare le prime occasioni di lavoro. Su tutte spicca la ricerca di personale portata avanti, come anticipato, da Poste Italiane, da sempre punto di riferimento di tutti i cittadini italiani quando si parla di spedizioni, pagamenti di bollette e conti correnti o libretti di risparmio.

Ovviamente, non possiamo non menzionare i buoni fruttiferi, e ora anche le offerte telefoniche e quelle riguardanti le forniture di gas ed energia elettrica. Come abbiamo accennato in precedenza, l’azienda ha appena siglato un accordo con le parti sindacali: tra di esse Cisl Slp, Confsal Comunicazioni, Failp Cisal e Fnc Ugl. Tale accordo prevede un piano di reclutamento stratosferico.

7500 nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale

Ci sono buonissime notizie, come già accennato ampiamente in precedenza, che riguardano Poste italiane e, soprattutto, per tutti quei cittadini che sono alla ricerca di un posto di lavoro con stipendio ottimo, che permetta loro di poter vivere una vita tranquilla, lasciandosi alle spalle i tanti sacrifici fatti finora. Parliamo di ben 7.500 nuove assunzioni in tutta Italia. Sono numeri davvero di tutto rispetto, in un periodo fortemente in bilico a causa del perdurare della crisi iniziata più di quattro anni fa.

Attenzione, però, perché non ci saranno solo nuove assunzioni, ma l’accordo appena stipulato prevede anche le stabilizzazioni di tutti quei lavoratori che hanno maturato almeno un anno di contratto a tempo determinato con l’azienda. In totale, stabilizzazioni e assunzioni saranno 7500. Copriranno 1600 posti nella rete commerciale, 500 nel settore smistamento e 5447 posti nel settore recapito.