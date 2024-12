Cellulare, con questo trucchetto la batteria dura 4 giorni di fila: gli informatici lo sanno benissimo | Non si scarica e non si brucia

La batteria del cellulare ti durerà 4 giorni. Basta questo trucchetto degli informatici: niente paura, è il più sicuro che esista.

Gli smartphone sono diventati, in particolar modo negli ultimi anni, degli strumenti indispensabili nella vita di tutti i giorni. Ormai, gli utenti non sanno fare più a meno di questi dispositivi: si è creata una sorta di dipendenza. Ciò è dovuto all’avvento della connessione Internet e delle tantissime e comode applicazioni.

Prima i cellulari venivano utilizzati solo ed esclusivamente per effettuare e ricevere chiamate o inviare e ricevere messaggini. Al massimo, c’erano alcuni devices che consentivano anche di giocare con dei giochini che sono diventati, nel tempo, iconici. Pensiamo, ad esempio, allo Snake di Nokia. Nel tempo, però, sono arrivate anche numerosissime applicazioni.

Queste vanno ad ingolfare lo smartphone, la sua memoria e, ovviamente, hanno ripercussioni anche sulla durata della batteria. Pensiamo, ad esempio, alle piattaforme social o a quelle di messaggistica, che vengono utilizzate a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma anche ai tanti giochi dalla grafica pazzesca, al punto che sembra di giocare al PC o ad una console di gioco.

Ce ne sarebbero ancora tantissime altre di App, ma la lista sarebbe molto lunga e troppo noiosa. Quel che è certo, è che un utilizzo massivo degli smartphone e delle loro funzionalità fa sì che accada qualcosa di molto, ma molto fastidioso per gli utenti: la batteria si scarica e li lascia in stato di abbandono nel bel mezzo della giornata. Tuttavia, esiste un trucchetto super sicuro che consentirà di utilizzare lo smartphone per oltre 4 giorni di fila.

Mai più senza smartphone con questo trucchetto degli informatici

La batteria che si scarica nel bel mezzo della giornata è quanto di più fastidioso ed irritante possa capitare a tutti. Magari ci si è dimenticati di ricaricarla prima di uscire, o questa si è scaricata perché il cellulare è stato utilizzato troppo troppo durante la giornata. Quel che è certo, è che non si potrà utilizzare più il proprio smartphone fino al ritorno a casa.

In entrambi i casi, ci si sente isolati dal resto del mondo, fragili, vulnerabili, come se mancasse la terra sotto i piedi. Ora, però, è stato svelato un trucchetto fantastico che consentirà a tutti di non sentirsi mai più così. Si potrà utilizzare il cellulare sempre, in ogni luogo e senza timore che si spenga sul più bello. Scopriamolo insieme e state sicuri che non accadrà nulla di imprevisto.

Il trucco conosciuto dagli informatici: affidabile e sicuro

Prima di svelarvi questo trucchetto, dovete sapere che si tratta di un insieme di regole e comportamenti da tenere bene a mente. Grazie a questi, non avrete più problemi con la batteria. Innanzitutto, dovete sapere che troppe applicazioni fanno male allo smartphone. Ebbene sì, avete capito benissimo, quindi è sempre meglio installare solo quelle che realmente servono. Inoltre, poi, bisognerebbe sempre tenere attiva la modalità di risparmio energetico.

Certo, alcune funzionalità non possono essere avviate, ma basterà disattivare suddetta modalità per poterlo fare. In particolar modo, state attenti alla riproduzione automatica dei video all’interno delle varie piattaforme social presenti sul vostro device. Disattivatela, altrimenti la batteria colerà a picco. Infine, quando avete bisogno di strumenti di navigazione, meglio scaricare le mappe con le indicazioni in modo da non sovraccaricare la batteria.