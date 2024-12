Apri la buca delle lettere e trovi la raccomandata 664: comincia a sudare freddo | Una volta aperta non si torna più indietro

Se ti arriva una raccomandata 664 è proprio il caso di avere paura: quello che trovi all’interno è gravissimo; non puoi tornare indietro.

La raccomandata è, da sempre, il metodo con cui gli Enti pubblici inviano comunicazioni importanti a tutti i cittadini. Grazie a questo strumento, si può godere di una maggiore velocità di recapito e, inoltre, si ottiene la ricevuta di avvenuta consegna dei documenti. A consegnarle, ovviamente, è il postino, che è ignaro di quanto ci sia al loro interno.

Quest’ultimo citofona e, dopo la firma dell’utente, consegna la raccomandata. Quando la si riceve si pensa subito al peggio, e il cervello comincia a pensare a quale brutta sorpresa si possa nascondere al suo interno. Ovviamente, solo dopo averla aperta se ne avrà contezza. La cosa più brutta, però, è il passaggio del postino quando si è assenti.

Ebbene sì, avete capito benissimo, perché al rientro a casa si avrà la visione di un pezzo di carta che si erge dall’interno della cassetta postale. Svetta su tutti gli altri documenti consegnati in quel giorno. Proprio in quel momento prende il sopravvento la paura, l’ansia per ciò che può nascondersi al suo interno una volta ritirata.

Dovete sapere, però, che già quando si prende questa ricevuta tra le mani si può avere una preview di ciò che è previsto in consegna. Questo perché ogni ricevuta reca un codice numerico, le cui cifre iniziali fanno già capire di cosa si tratta. Ne esistono tantissimi, ma il codice 664 è uno di quelli di cui avere maggiore timore.

Il numero maledetto sulla ricevuta della raccomandata

Dovete sapere che di numeri maledetti, posti su quegli avvisi lasciati dai postini in caso di assenza del destinatario, ce ne sono davvero tanti. Questi consentono di identificare il mittente e, soprattutto, qual è la motivazione di una comunicazione così urgente da servirsi di una raccomandata.

Uno più di tutti, però, fa tremare i polsi di chi lo riceve. Ebbene sì, perché questo codice non promette nulla di buono, anzi: è segno premonitore di una catastrofe imminente e, una volta ritirata la raccomandata, non si potrà tornare più indietro. Scopriamo quindi insieme qual è il mittente e quale la motivazione della raccomandata con codice 664.

La raccomandata più temuta d’Italia

Fatte le dovute premesse, non resta altro da fare che capire chi sia il mittente della raccomandata e, soprattutto, il perché del suo arrivo. Innanzitutto, giunge dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un avviso di accertamento esecutivo TARI. In pratica, l’Agenzia avvisa il cittadino della presenza di un debito.

Ovviamente, quest’ultimo è un debito fiscale. Inoltre, con quella stessa comunicazione si invita il debitore a saldare quanto dovuto nell’arco temporale di non oltre sessanta giorni. Insomma, non solo ricorda del debito, ma c’è anche l’urgenza di saldarlo. Vi diciamo, infine, che sarebbe inutile non ritirare la raccomandata poiché si peggiorerebbe di gran lunga la situazione, andando incontro a sanzioni più pesanti.