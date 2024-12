Truffa del sasso, non scendere mai dall’auto se senti un rumore improvviso sul parabrezza: quello che ti fanno è terribile

La nuova truffa è molto subdola: si consuma in Strada e ha come protagonista un sasso. Se senti un rumore non scendere dalla macchina.

Di truffe in giro per l’Italia ce ne sono davvero tantissime, e balzano molto spesso agli onori delle cronache. Quando meno te lo aspetti, ecco sbucare dal niente un criminale subdolo e senza scrupoli pronto a minare la sicurezza ed il portafogli dei malcapitati. Possono accadere eventi del genere online ma anche al telefono.

Pensiamo, ad esempio, alle truffe relative alle variazioni di tariffe per le forniture energetiche, o a quelle che propongono fantomatici investimenti in criptovalute o nell’ambito del trading. Come non menzionare, poi, anche tutti quei messaggi, sms o mail, che propongono offerte o concorsi a premi per i quali si vince sempre?

Ovviamente, capitano molto più spesso di quanto si possa immaginare anche le truffe in strada. Tra queste, ci sono, ai primi posti di questa speciale classifica, quelle ai Bancomat. Se ne inventano una al secondo per raggirare i cittadini dinanzi a questi sportelli. Tuttavia, proprio in questi giorni, sta prendendo piede una nuova truffa pericolosa.

Proprio nei giorni che precedono il Natale, ci sono dei criminali che, in maniera molto furba, hanno ideato una truffa in strada a danno degli automobilisti. Tutto parte da un rumore, forte, improvviso, che li spaventa. La prima cosa che viene in mente di fare è scendere dall’auto, ma è proprio questo l’errore più eclatante in assoluto.

Se sei in auto e senti questo rumore, non scendere mai e tira dritto

La nuova truffa è già molto diffusa e sono già tantissime le vittime dei criminali che, proprio in questi giorni che precedono il Natale, hanno pensato bene di racimolare dei soldini per trascorrere le Festività a spese dei cittadini ignari. Tutto avviene in strada, mentre si è alla guida. La vittima viene presa di mira dai truffatori che la seguono passo dopo passo.

Prima si immettono nella stessa carreggiata della vittima prescelta, tenendo l’automobile bersaglio a debita distanza. Controllano ogni minimo dettaglio, qualsiasi presenza possa minare i loro intenti malevoli e, quando sono sicuri di poter operare, ecco che ha inizio la truffa vera e propria e chi scende dall’auto rimane fregato e senza un euro. Scopriamo nei dettagli quello che accade.

Un rumore improvviso e poi la tragedia

Come abbiamo già accennato, questi truffatori, appena sono sicuri che non ci siano ostacoli al raggiungimento del loro obiettivo, sorpassano il veicolo bersaglio e ci si mettono davanti. Frenano la loro marcia, adottando una velocità minore, ed attendono che lo stesso veicolo li sorpassi. Ecco che inizia la farsa, la truffa.

Appena la vittima avvia il sorpasso, ecco che dall’auto criminale parte un sasso che va a colpire la fiancata dell’altro veicolo. Il rumore è forte, improvviso ed i truffatori si fanno notare dal povero malcapitato, invitandolo ad accostare e scendere dall’auto per constatare il danno provocato durante il sorpasso. Una volta fermato iniziano i guai. Mentre uno discute, l’altro simula con un pennarello il danno. Gli spilleranno tutti i soldi che ha. Pertanto, quando accade questo, meglio accelerare e scappare il prima possibile.