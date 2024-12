Nuovo sussidio dallo Stato: 350 euro direttamente sul conto corrente | Una semplice domandina e te li porti a casa

Con una semplice domanda ci si porta a casa ben 350 euro. Questo è il sussidio che viene messo a disposizione da parte dello Stato.

La crisi economica che attanaglia l’Italia intera ha spinto il Governo a valutare l’introduzione di alcune misure di sostegno per tutti quei nuclei familiari e per i singoli cittadini che si trovano in difficoltà economica. Numerose sono le misure di sostengo al reddito che si sono rivelate indispensabili, soprattutto in alcuni casi.

Quello che con il nuovo sussidio si cerca di favorire è l’introduzione nel mondo del lavoro per tutti coloro che sono disoccupati e alla ricerca di un lavoro.

L’iniziativa, nello specifico, ha mosso un grande interesse da parte della popolazione, anche se non mancano le incertezze da parte di coloro che dovrebbero far parte della nutrita folla di beneficiari. Ovviamente, i dubbi maggiori sono rivolti verso quelli che sono i requisiti richiesti per l’ottenimento della misura.

Per poter avere il denaro direttamente sul proprio conto corrente, però, è sufficiente presentare domanda.

Un aiuto per chi cerca lavoro

Si cerca di offrire sostegno a tutti coloro che non sono solo alla ricerca di un aiuto economico, ma che vogliono anche trovare una posizione lavorativa che sia in linea con la loro preparazione. Sappiamo bene quanto il mercato del lavoro sia difficile, e quanto i livelli di disoccupazione siano ancora molto alti. Quindi, si volge un occhio di riguardo nei confronti di coloro che sono in condizioni economiche precarie e hanno bisogno di un incentivo che gli permetta di avere maggiori possibilità di assunzione. Questo sarebbe possibile attraverso i cosiddetti percorsi di formazione professionalizzanti.

Da un lato si vuole dare sostegno economico a chi è disoccupato, dall’altra invece si cerca di incentivare l’acquisizione di competenze che possano offrire maggiori possibilità di un impiego stabile. Un approccio che si rivela essere di gran lunga migliore rispetto alla semplice concessione di sussidi. Per poter accedere alla misura occorre essere in possesso di specifici requisiti economici e prendere parte a programmi di formazione. Di seguito, maggiori dettagli.

Come ottenere i 350 euro e a chi sono destinati

Stiamo parlando di quello che tutti conoscono come il Supporto Formazione e Lavoro, misura introdotta per coloro che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione, ma che hanno bisogno di un sostegno economico. Il sussidio spetta a coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni, con ISEE non superiore ai 6mila euro.

Per poter beneficiare di un sussidio di 350 euro occorre accedere alla piattaforma SIISL e presentare domanda, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), quindi dichiarare la disponibilità a prendere parte ad attività formative e lavorative. Inoltre, è fondamentale inserire il curriculum sulla piattaforma e rendersi disponibili ai progetti avviati. Quindi nel caso in cui la domanda venga accolta, occorre prendere parte ai corsi di formazione presso le agenzie accreditate, in questo modo si avrà un aiuto economico di 350 euro al mese.