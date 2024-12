Lidl impazzita: praticamente è uguale al Dyson ma costa solo 119,00 euro | L’hanno appena messo in vendita e già è andato a ruba

Lidl sta proponendo delle offerte pazzesche, folli: ora c’é un elettrodomestico simile al Dyson, ma ad un prezzo decisamente inferiore.

Ogni settimana, la grande catena di distribuzione tedesca attiva nel settore discount attiva diverse promozioni. Iniziano il lunedì e terminano la domenica. Sono cicliche e ogni settimana è caratterizzata da nuove proposte. Lo sanno benissimo i cittadini italiani che si recano abitualmente all’interno di uno dei tanti negozi sul territorio nazionale.

Sono diversi i prodotti in promozione, anche in questo periodo. Si parte dai generi alimentari, in particolar modo quelli che saranno utili durante le festività natalizie. Ovviamente, poi, non mancano neappure i prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa. Come sempre, inoltre, Lidl offre una vasta gamma di prodotti per il bricolage ed il fai da te.

Questi supermercati sono molto apprezzati anche dagli amanti del giardinaggio. Sono tante le attrezzature in offerta e moltissimi i semi, i bulbi e le piante proposti a prezzi decisamente popolari. Durante questo mese, inoltre, c’é tantissimo spazio per l’abbigliamento natalizio e per i regali da fare durante le festività.

Quello che sta colpendo, però, tutti coloro che hanno visionato il volantino è l’elettrodomestico molto simile al Dyson, con le stesse funzionalità e la stessa efficienza, ma che è venduto ad un prezzo ridicolo. Pensate che già nei primi giorni di vendita in promozione, gli scaffali sono stati presi d’assalto e le scorte sono quasi terminate.

Lidl rende inutile comprare il Dyson: adesso c’é lui

Lidl è davvero impazzita questa volta, e ha lasciato tutti di stucco quando hanno aperto il volantino e, sfogliandolo, si sono ritrovati dinanzi alle pagine relative ai prodotti utili per la casa. Qui c’é di tutto e di più, dalla macchina da cucire al termoventilatore, passando per i set doccia, i taglia-capelli e gli accessori e i mobili per il bagno.

Insomma, c’é tutto, ma proprio tutto quello che serve in casa ed è proposto in vendita a prezzi super economici, oseremmo dire contro la crisi in atto. Quello che, però, è balzato dinanzi agli occhi di tutti i clienti è, senza ombra di dubbio, l’aspirapolvere lavapavimenti simile, in tutto e per tutto, al più famoso prodotto della Dyson.

Aspirapolvere lavapavimenti a vapore 3 in 1 Silvercrest: solo 119€

Si tratta di un elettrodomestico formidabile, indispensabile all’interno delle abitazioni, 3 in 1. In pratica, è dotato di scopa a vapore, aspirapolvere e lavapavimenti manuale a vapore. Il serbatoio può contenere ben 240 ml di acqua, mentre il contenitore della polvere è più capiente, ed arriva a contenere 500 ml. Il cavo è lungo all’incirca 7 metri e gli accessori sono inclusi all’interno della confezione di vendita.

Chi si accaparra questo elettrodomestico potrà scegliere tra 3 impostazioni di vapore. In più, come sempre, i prodotti Silvercrest, azienda partner di Lidl, sono garantiti per ben 3 anni. Come già accennato, poi, il prezzo è davvero una bazzecola. Rispetto al Dyson, costa circa 800 euro in meno. Con soli 119 euro ognuno potrà portarselo a casa propria.