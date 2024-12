Il Governo Meloni oramai ha deciso: o hai questo ISEE oppure non puoi accedere più a questi bonus | Per tante famiglie è una mazzata

Brutte notizie per le famiglie italiane: il Governo Meloni ha deciso che o si ha questo ISEE o non si avrà diritto ad alcun Bonus.

La crisi globale che attanaglia anche il nostro Paese non accenna a mollare la presa, nonostante ci siano stati alcuni spiragli di luce. Purtroppo, ormai, le famiglie italiane si sono abituate a queste situazione, e sono molte quelle che rasentano condizioni di indigenza. Per tale motivo, i Governi che si sono succeduti hanno istituito dei Bonus.

Si tratta di misure di sostegno al reddito che hanno fatto respirare, e non poco, le finanze dei cittadini italiani. Uno su tutti, quello tra i più famosi, dato che se ne parla da diverso tempo, è senza ombra di dubbio il Bonus bollette. Questo ha subito forti variazioni e rimodulazioni al ribasso, ma comunque consente di avere bollette meno pesanti per quanto riguarda la fornitura di gas ed energia elettrica.

Inoltre, c’é anche il Bonus idrico, che permette di usufruire di uno sgravio anche sulle bollette dell’acqua. Per ogni misura di sostegno al reddito, per ogni bonus esistente in Italia, si fa riferimento all’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. E sono state impostate delle soglie oltre le quali non si ha diritto ad alcuna agevolazione.

Il Governo Meloni, però, per il prossimo anno, ha pensato bene di abbassare ulteriormente queste ultime, e saranno tantissime le famiglie che non potranno più fruire di alcun bonus. Ebbene sì, avete capito benissimo, sarà una vera e propria mazzata per molti: o si ha questo ISEE o si può dire addio a tutto. Scopriamo a quanto ammonta la soglia limite.

Solo con questo ISEE si avrà diritto ai Bonus

Il prossimo mese di gennaio sarà quello in cui tutte le famiglie italiane dovranno rinnovare l’ISEE, redigendolo autonomamente o con l’aiuto dei tantissimi Caf e Patronati presenti su tutto il territorio nazionale. Questo documento è propedeutico all’accesso a tantissimi bonus che sono in vigore, e che lo saranno anche il prossimo anno.

Tuttavia, nel 2025 cambia tutto. Ci sono delle nuove soglie da non superare assolutamente, altrimenti bisognerà dire addio a tutti i bonus che si percepivano nel 2024. Per molte famiglie sarà una catastrofe, ma il Governo ha preso la sua decisione e non si potrà più tornare indietro. Fatte queste dovute premesse, capiamo meglio cosa accadrà nel 2025.

Addio ai bonus se non hai questo ISEE

Partiamo subito dalla richiesta del Supporto per la Formazione ed il Lavoro. In questo caso, il bonus verrà riconosciuto solo a quanti avranno un ISEE inferiore ai 6mila euro. Stessa soglia anche per ottenere gli 850 euro della prestazione universale, i cui beneficiari sono gli ultra ottantenni con necessità di accompagnamento. Per ricevere l’Assegno di Inclusione, invece, la soglia ISEE è di 9.360 euro.

La soglia per ottenere il Bonus Bollette è di 9.530€, che si alza a 20.000€ in caso di famiglie numerose e con figli a carico. La carta “Dedicata a Te“, valida per nuclei familiari di almeno 3 componenti e con un minore a carico, vede una soglia limite di 15.000€. Per ottenere, infine, il Bonus Asilo Nido, la soglia ISEE impostata è di 25.000€. In questo caso, si otterrà il massimo, ma il Bonus sarà disponibile anche per tutte le famiglie con ISEE superiore.