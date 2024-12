Stipendi, dal 1 gennaio aumenti fino a 260 euro per questi lavoratori: dopo le feste c’è un ulteriore bellissimo regalo

Belle notizie per questi lavoratori: dopo le feste natalizie riceveranno in regalo un aumento di stipendio di ben 260 euro.

Finalmente è arrivata una bellissima notizia per molti lavoratori che attendevano da tempo un adeguamento salariale rispetto al caro vita di questi ultimi anni. Sono molti, infatti, i cittadini che si lamentano perché non riescono ad arrivare alla fine del mese a causa degli aumenti dei costi di tutti i beni e di tutti i servizi.

La crisi dilagante che accompagna tutti da più di quattro anni, ormai, ha fatto sì che in molti si ritrovino con molte spese sul groppone, senza la possibilità di mettere da parte qualche centesimo sul proprio conto corrente. Anzi, in alcuni casi, le spese superano, anche di molto, le entrate delle famiglie, che si ritrovano a scavare sui conti.

Questi, purtroppo, si sono assottigliati a vista d’occhio. Pertanto, la richiesta di molti era quella relativa ad un adeguamento al rialzo del proprio stipendio mensile. Grazie all’aiuto dei sindacati, che sono intervenuti in maniera netta e decisa, questo sogno è diventato realtà. Attenzione, però, perché non sarà così per tutti i lavoratori.

Ebbene sì, avete capito benissimo, purtroppo non tutti i lavoratori italiani possono gioire per la buona novella, ma sono tanti che il prossimo mese si ritroveranno con molti soldi in più in busta paga. La buona novella è arrivata pochissimi giorni fa, ma sta già facendo il giro del web. Scopriamo chi sono i fortunati eletti.

Un regalo inaspettato dopo le feste di Natale

La bella notizia risale allo scorso 6 dicembre, giorno in cui è arrivata l’intesa per il rinnovo dei contratti per questi lavoratori. Si tratta di ben 260 euro in più al mese di cui si potrà godere a partire dal prossimo mese di gennaio. Questa cifra varrà solo ed esclusivamente per una sottocategoria di lavoratori, mentre per altri gli aumenti sono solo d 230 euro al mese.

L’annuncio in pompa magna di questa vittoria per sindacati e lavoratori è stato dato proprio dai primi, in particolar modo da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti. Va da sé che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in oggetto è quello relativo alla Logistica, al trasporto merci ed alle spedizioni. Fatte queste dovute premesse, scopriamo chi potrà beneficiare di questo enorme regalo.

260€ in più al mese per camionisti ed addetti alla logistica ed alle spedizioni

La notizia ha destato scalpore ed incredulità in un primo momento, ma, poi, tutti hanno potuto comprendere che si trattava della realtà dei fatti. Il tavolo tra sindacati e parti sociali si è concluso nel migliore dei modi. I camionisti, infatti, dal prossimo mese di gennaio riceveranno 260 euro in più in busta paga, mentre coloro i quali lavorano in ufficio o all’interno dei magazzini beneficeranno di 230 euro in più.

In entrambi i casi si tratta di un vero e proprio regalo che consente di far rifiatare le finanze delle famiglie di questi lavoratori. Gli aumenti saranno per tutti coloro che sono inquadrati ai livelli B3 e 3S. inizieranno il primo gennaio 2025, con un aumento parziale, per poi assestarsi dal primo giorno del 2027 con l’aumento effettivo.