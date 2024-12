Rc auto, con questo trucchetto legalissimo la paghi 100 euro in meno: ti basta presentare questa domandina

Il semplicissimo trucchetto sulla RC Auto ti permette di risparmiare 100 euro sul contratto. Devi solo presentare domanda.

La polizza RC auto è uno dei costi che pesa sulle finanze delle famiglie italiane. Il 2025 si apre all’insegna della necessità di risparmiare anche solo una piccolissima somma di denaro. I Giapponesi ci dicono che, per riuscire a mettere da parte del denaro, occorre innanzitutto conoscere quelle che sono le entrate e le uscite, ovviamente tra quest’ultime c’è sicuramente la polizza assicurativa della propria vettura.

Negli ultimi mesi poi, i costi delle polizze sono aumentati in maniera quasi spropositata, e questo ha peggiorato le condizioni economiche delle famiglie che si trovano a pagare, in media, almeno 2 premi assicurativi.

Quello che allora ci si chiede è se ci sia un modo per riuscire a risparmiare sulla spesa assicurativa. Ovviamente, si tratta di un costo non può essere eliminato del tutto: a determinare l’obbligo di firmare un contratto è il Codice della Strada, che prevede anche salate sanzioni per coloro che vengono sorpresi in strada senza l’RC Auto.

In pochi sanno, però, che con una semplicissima domanda è possibile ottenere 100 euro di risparmio sul contratto.

Risparmiare sulla polizza auto è possibile

Pur essendo un costo fisso, risparmiare sulla polizza assicurativa della propria automobile è possibile, ma in che modo? Valutando, innanzitutto, quelli che sono i contratti più vantaggiosi. È pieno diritto dell’automobilista valutare diversi preventivi prima di firmare il contratto che egli ritiene più vantaggioso. Ci sono agenzie multimandatarie che offrono un prospetto completo su quelle che sono le possibilità del mercato; allo stesso modo si può procedere online, altro metodo efficace per assicurarsi un buon risparmio.

Ci sono poi agenzie a mandato unico che sono in grado di applicare una serie di sconti in base a politiche e scelte interne all’azienda stessa. Ovviamente, queste sono possibilità accessorie, che però possono permettere di avere contratti estremamente convenienti. E non è tutto…

100 euro in meno sulla polizza

Fino a non molto tempo fa, i possessori di automobili andavano a detrarre l’intero costo della polizza assicurativa attraverso il modello 730 annuale. Ma adesso non è più possibile detrarre l’intero importo. Anche per le spese assicurative è possibile procedere con una detrazione al massimo del 19% in sede di Dichiarazione dei Redditi annuale. A decidere tale regola è il Decreto legge n. 102 del 2013.

Quindi, l’importo che al massimo è possibile detrarre per le spese assicurative si aggira intorno ai 100 euro all’anno. Differente invece la questione per quello che riguarda l’auto aziendale, o comunque utilizzata per lo svolgimento della propria attività lavorativa. In questo specifico caso, è indispensabile certificare la destinazione d’uso della vettura.