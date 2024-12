Oroscopo 2025, per questi segni arrivano valanghe di soldi: per tutti gli altri è un disastro senza precedenti

Il 2025 si apre all’insegna dell’arrivo di valanghe di soldi per alcuni segni. Per altri, l’oroscopo, ci dice che sarà un disastro senza eguali.

Si sta per avvicinare la fine di questo 2024, anno bisestile per alcuni funesto, per altri, invece, portatore di grandi soddisfazioni. Quando il conto alla rovescia si avvicina iniziano, inevitabilmente, i bilanci, ma anche le domande su quello che succederà nel prossimo anno.

Ovviamente, sul 2025 si ripongono non poche aspettative, considerando anche le problematiche che nel 2024 hanno creato grattacapi a buona parte dei lettori. Gli appassionati sono perciò in attesa dell’oroscopo per il nuovo anno, e vogliono sapere cosa riserveranno loro le stelle per i prossimi 12 mesi.

Ebbene, nostri cari inquilini dello Zodiaco, per alcuni ci saranno importanti sorprese, invece per altri la fatica continuerà per buona parte dell’anno.

In attesa che i fatti ci confermino le attese previsioni, ci addentriamo in quello che sarà l’oroscopo della ricchezza per il 2025. Non sono poche le sorprese che questo nuovo anno ha deciso di offrire a buona parte dello Zodiaco.

Zodiaco 2025: per questi segni si raccomanda cautela

Il 2025 per alcuni segni dello Zodiaco si apre all’insegna della cautela. Ai Gemelli si chiede di andare contro la loro più profonda indole ed evitare i rischi eccessivi: almeno per la prima parte dell’anno la Dea Bendata non sarà di certo dalla loro parte, e per questo motivo è meglio lasciar stare i giochi in cui si può perdere del denaro. Un errore sul lavoro, soprattutto se si è liberi professionisti, potrebbe invece, costar caro al Capricorno. Ovviamente, dopo ogni battuta d’arresto non mancherà di certo una ripartenza, ma perché faticare quando è possibile evitare l’errore?

Per l’Acquario e per il Leone è il momento di agire con estrema attenzione, il 2025 è un po’ come un percorso sui carboni ardenti: basterà una piccola distrazione per perdere veramente tutto. Insomma, un anno difficile, anche se per alcuni non si esclude la possibilità di potersi riprendere del tutto nella seconda metà dell’anno.

Ma c’è chi inizia l’anno con i veri fuochi d’artificio

Nello Zodiaco ci sarà invece chi potrà godere di autentici fuochi d’artificio. Alcuni dei protagonisti avranno il loro anno perfetto. La rinascita è attesa per la Bilancia: la fortuna premia gli audaci, e solo tirando fuori un po’ del suo proverbiale ottimismo potrà ottenere importanti traguardi in termini di guadagno. Laute vincite si prospettano per gli Ariete e anche per i Pesci, che non si sono mai arresi. La Vergine, grazie alla sua proverbiale cura dei dettagli, riuscirà ad ottenere esattamente quello che da tempo sperava.

All’appello mancano il Sagittario e il Toro. I due si divideranno equamente l’anno, il primo dovrà sfruttare i mesi da gennaio a giugno, il secondo invece, incontrerà la Dea Bendata a partire dal mese di luglio.