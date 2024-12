Carne della Lidl, ecco da dove proviene davvero: scoprirlo ti farà aprire davvero gli occhi

La carne della Lidl? Ti sveliamo noi il suo segreto, infatti sono in pochi a saperlo ma viene proprio da questa azienda.

Quando si parla di punti vendita affollati e in grado di offrire quelli che sono i migliori prodotti del mercato, sicuramente a molti viene immediatamente in mente Lidl. La catena di discount che arriva dalla Germania, si è affermata sul territorio italiano, non temendo nemmeno quelli che sono i suoi nemici peggiori.

Insomma, nel corso degli anni, sono state molte le catene che son arrivate sul territorio nazionale e hanno promesso di mettere a disposizione dei consumatori solo i migliori prodotti in maniera assoluta, ma Lidl riesce ancora a spuntarla su tutte.

Il grande segreto del supermercato giallo e blu è sicuramente l’elevata qualità dei prodotti, che si aggiunge a dei costi veramente molto bassi. Qui sembra proprio che la domanda e l’offerta, in termini alimentari e non solo, riescano a trovare il loro punto di incontro.

La qualità dei prodotti è indiscutibile, e questo è dovuto alle aziende produttrici, anche per quanto riguarda la carne.

Lidl: la qualità al primo posto

Lidl è una delle catene di supermercati che decidono di mettere la qualità al primo posto. Numerosi sono i prodotti che vengono messi a disposizione del consumatore, tra il pane sempre fresco, il pesce e i formaggi. Sappiamo che alcuni dei prodotti a marchio Lidl che è possibile acquistare a prezzi estremamente bassi sono prodotti all’interno di aziende blasonate, molto conosciute in Italia e a volte anche nel mondo.

Ad esempio, la pasta fresca Lidl viene prodotta da aziende affermate del territorio, indice dell’attenzione che il supermercato pone nei confronti dei prodotti che mette in vendita. Ma considerando che il Lidl è nota per il suo spirito tedesco, scoprire da dove arriva la carne probabilmente lascerà tutti a bocca aperta.

La carne esempio di un lavoro minuzioso

Scoprire da dove viene la carne che troviamo nei banchi frigo di Lidl ci offre anche la possibilità di sottolineare come l’azienda selezioni in maniera minuziosa i prodotti che offre ai suoi clienti fedelissimi. Una gran parte della carne che si acquista da Lidl arriverebbe non dalla Germania, ma bensì da aziende italiane di grande prestigio. In particolare, ci si riferisce sia alla carne di manzo che di maiale, sottoposte entrambe a rigorosi controlli.

La filiera corta fa parte della mentalità Lidl, e questo è il motivo per cui si prediligono prodotti provenienti dal territorio, agevolando anche la sostenibilità aziendale. Inoltre offrire prodotti italiani riesce anche a migliorare la tracciabilità, indispensabile per prodotti di qualità elevata.