Ti tocca sborsare altri 59 euro in più al mese: tra tasse, spese e imposte si aggiunge anche questo | Arriva la lettera a tutti

Una vera e propria mazzata economica per le famiglie italiane che si aggiunge alle tasse ed alle altre spese già esistenti.

Ci risiamo, purtroppo per le famiglie italiane continua il periodo negativo, anzi, oseremmo dire nero. Sono le conseguenze della crisi economica globale che è iniziata con la pandemia e sta proseguendo, senza sosta, anche adesso, a causa delle ripercussioni dovute ai due conflitti che stanno causando migliaia di vittime innocenti.

Parliamo di quello in Medio Oriente e di quello tra Russia ed Ucraina. Non bastavano, quindi, le tasse e le imposte già esistenti o le spese che stanno tartassando tutti a causa del rincaro dei prezzi di tutti i beni e servizi. C’era bisogno anche di una nuova batosta per tutti. Ebbene sì, avete capito benissimo, chi pensava che il peggio fosse passato, si sbagliava di grosso.

Forse, il peggio ancora deve venire e si sta presentando con un biglietto da visita di tutto rispetto. Parliamo di ben 59 euro in più al mese per tutti. Fatevi un po’ voi i conti e capirete quanto graverà questa bruttissima sorpresa sui risparmi di una vita intera: tanto, anzi, troppo. Più di 700 euro all’anno. Purtroppo, però, non si può far nulla, e non si può tornare indietro.

La notizia, come un fulmine a ciel sereno è arrivata nelle scorse ore, ufficializzata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con un semplicissimo comunicato che ha fatto già infuriare tutti. Nuovi aggravi, quindi, per le famiglie italiane che stanno già sul piede di guerra per la rimodulazione del Bonus Bollette.

Ancora rincari sulla componente energia: lievitano le bollette

Le bollette per la fornitura dei servizi energetici, sia quella della luce che quelle del gas, ormai, fanno davvero paura. Quando i cittadini le aprono hanno sempre paura di brutte sorprese improvvise. Un po’ come quella che è arrivata ora che preparerà tutti alla futura mazzata che arriverà con la prossima fatturazione.

La situazione è davvero allarmante. Nessuno sa più che pesci prendere e gli aumenti arrivano proprio nel momento in cui c’é maggiore bisogno di luce, per le giornate più corte in inverno, e di gas per potersi riscaldare dato il freddo di questi periodi. Per fortuna, però, la brutta notizia riguarda una sola di queste forniture.

Bollette del gas: è allarme in inverno

Dopo l’annuncio fatto da ARERA, l’Unione dei Consumatori, dopo aver calcolati gli aumenti reali per gli utenti, subito si è fatta sentire alzando a dismisura la sua voce. In un momento delicato come questo e, soprattutto, durante la stagione invernale, sarà una vera e propria tragedia per tutti. Il prezzo del gas è aumentato ancora e questa volta di circa il 5%.

In totale, quest’anno, è stato determinato un aumento del 16% rispetto all’anno precedente. Sarà una botta su base annua che oscillerà tra i 59,18 euro ed i 191 euro. In totale, negli ultimi tre anni, dallo scorso 2021 i cittadini italiani hanno dovuto subire aumenti di ben 279 euro e parliamo di famiglie non numerose.