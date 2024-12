Olio extravergine d’oliva, la marca migliore costa poco più di 4 euro: al supermercato lo trovi sempre nello scaffale in basso

La marca migliore di olio EVO ha un costo decisamente basso, ma si fa fatica a trovarla: è sempre sugli scaffali in basso nei supermercati.

L’olio extra vergine di oliva è un degli alimenti base nelle cucine delle famiglie italiane, da Nord a Sud. Un buon olio arricchisce le pietanze e, soprattutto, fa bene alla salute. In particolar modo, quando lo si usa a crudo, ad esempio su insalate o piatti freddi, si riesce ad apprezzare al meglio il suo gusto e la sua acidità.

Un buon olio, inoltre, deve rilasciare quel senso di pizzicore sulla lingua e sul palato, per poi renderlo fresco, profumato. Purtroppo, però, è difficile trovarne uno al top in commercio. Attenzione, però, perché non stiamo affatto dicendo che non ce ne siano o che quelli in vendita siano assolutamente da evitare.

Stiamo soltanto rimarcando una difficoltà oggettiva che può mettere in crisi tutti. Di solito, infatti, quando si va a fare la spesa, si pensa che più è alto il costo di un prodotto del genere, migliore sarà la sua qualità. A volte, però, non è così. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché ci sono stati degli studi che hanno affermato esattamente l’opposto.

Questo vale anche per l’olio EVO, ovviamente. Infatti, è stata redatta una classifica degli oli migliori, tenendo conto di alcuni parametri fondamentali e ciò che ne è venuto fuori ha davvero dell’incredibile. L’olio migliore costa anche pochissimo, soltanto 4 euro, ma è difficile da scovare all’interno degli scaffali, poiché è esposto sempre in basso.

È lui il migliore olio extra vergine di oliva in commercio

La classifica degli oli evo migliori in circolazione è stata redatta da Altroconsumo e, come già accennato, ha tenuto conto di diversi parametri fondamentali. Pensiamo, ad esempio, all’etichetta ed a tutte le informazioni presenti al suo interno, all’acidità e al numero di perossidi, cioè a che punto si trova lo stato di ossidazione dell’olio.

Inoltre, è stato misurato il livello di assorbimento dei raggi UV ed il livello di alchil esteri etilici che serve a capire la qualità delle olive dalle quali è stato prodotto un determinato olio. Ovviamente, ci sono state anche analisi chimiche per capire, ad esempio, la presenza di oli raffinati o di pesticidi e, infine, è stata fatta una valutazione organolettica. Fatte queste dovute precisazioni, scopriamo qual è l’olio migliore.

Il re indiscusso degli oli: ottima qualità e prezzo bassissimo

Sono stati esaminati ben 30 oli extra vergine diversi, ma solo 9 hanno convinto tutti, entrando, per merito, all’interno dei primi posti di questa speciale classifica. Tra questi, però, ce n’é uno che ha sorpreso davvero tutti. Ebbene sì, avete capito benissimo perché, nonostante la qualità davvero altissima, viene venduto ad un costo eccezionalmente basso.

Costa, infatti, solo 4,43 euro al litro ed inoltre è talmente difficile da trovare tra gli scaffali dei supermercati che sono pochi i cittadini che lo acquistano. Parliamo dell’Olio Extra Vergine di Oliva De Santis che non ha nulla da invidiare ad oli prodotti da altre aziende e che costano molto più del doppio al litro.