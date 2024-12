Maxi concorsone comunale, serve solo il diploma e ti assicuri il posto: non devi più affannarti per cercare lavoro con regolare contratto

Arriva il maxi concorsone comunale per un posto da sogno: finalmente basta affannarsi alla ricerca di un lavoro degno di questo nome.

È arrivato l’ennesimo bando di concorso indetto dalla pubblica amministrazione. Questa volta è un Comune italiano alla ricerca urgente di nuovo dipendenti per incrementarne il numero e fare sì che le procedure possano essere svolte nel minor tempo possibile. Si tratta di un concorso rivolto ad una platea enorme di cittadini, dato che basta il Diploma per parteciparvi.

Ovviamente, ci saranno da rispettare ulteriori requisiti, ma sono i soliti, quelli indispensabili da soddisfare per qualsiasi procedura concorsuale seria che si rispetti. Chi risulterà vincitore del concorso, avrà un contratto a tempo pieno ed indeterminato. In pratica, avrà la fortuna di sistemarsi a vita con uno stipendio di tutto rispetto che permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati e realizzare i propri sogni.

Prima di scoprire di quale Comune si tratta, come fare domanda e quali siano le prove da superare, c’è da fare una precisazione davvero importante. Si tratta di un maxi concorsone che prevede ben due bandi al suo interno. Ebbene sì, avete capito benissimo, e ciò vuol dire che ci sono ben due possibilità di riuscire nell’impresa di ottenere il posto di lavoro dei sogni.

Pertanto, tutti coloro i quali stavano aspettando un’occasione del genere, non dovrebbero assolutamente farsela sfuggire, presentando nel più breve tempo possibile la domanda di partecipazione e impegnandosi a studiare alacremente per arrivare alle prove concorsuali super preparati ed avere, così, maggiori speranza di successo.

Istruttori amministrativi e tecnici a tempo indeterminato

Questo Comune italiano è alla ricerca si di istruttori ammnistrativi che di istruttori tecnici e uno dei requisiti da possedere è il diploma di istruzione secondaria che è specifico nel caso degli istruttori tecnici. Prima di scoprire gli altri requisiti per la presentazione della domanda di partecipazione, vi diciamo subito che si può fare domanda solo online.

Per accedere alla piattaforma online per la presentazione della domanda di ammissione a questi concorsi, basterà possedere SPID, CIE, CNS o eIDas. Inoltre, però, bisogna avere, nelle proprie disponibilità, un indirizzo di posta elettronica certificata personale, la PEC, per intenderci. Fatta questa dovuta precisazione, scopriamo il bando nella sua totalità.

Requisiti di ammissione e prove d’esame

Il Comune alla ricerca urgente di personale è il Comune di Pompei, in provincia di Napoli. Sono due i bandi attivi. Per entrambi i concorsi, nella domanda, bisogna indicare la propria cittadinanza, i recapiti, il comune all’interno del quale si è iscritti nelle liste elettorali, il godimento dei diritti civili e politici, la regolarità con gli obblighi di leva, il titolo di studio. Inoltre, non bisogna aver subito condanne penali né ci devono essere procedimenti penali attivi, né tantomeno bisogna essere stati destituiti da altri incarichi nel pubblico impiego.

Altri requisiti importanti sono la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche. La domanda va inviata tramite la piattaforma “inpa.gov.it“, alla quale, poi, andrà allegato anche il versamento di 10,33€. Ci sarà sicuramente una prova preselettiva, il cui superamento darà la possibilità di avviare l’iter concorsuale vero e proprio. Parliamo di ben 3 prove, 2 scritte ed 1 orale vertenti su norme giuridiche riguardanti gli enti locali ed i loro dipendenti. La scadenza del bando è stata fissata al 23 dicembre 2024.