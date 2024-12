Stipendi, queste sono le lauree che ti fanno guadagnare di più in assoluto: chi la possiede è davvero fortunato

Ci sono alcune lauree che ti permettono di guadagnare molto più di altre. Ecco allora quali sono gli indirizzi di studio che dovresti scegliere per avere maggiori possibilità.

Il tanto agognato “pezzo di carta“: proprio su di lui si sono spesi fiumi e fiumi di parole e si sono tenute accese discussioni che vedevano contrapposti coloro che sono fermamente convinti che non serva a nulla e chi, invece, sostiene che senza di esso trovare buone opportunità di lavoro sia impossibile.

Nella confusione più totale, quello che è certo è che in questi ultimi mesi si sono aperte numerose possibilità di lavoro, alcune richiedevano una laurea, altre invece no. Il mercato del lavoro è talmente vasto da lasciare spazio sia a chi ha dedicato molti anni allo studio, che a chi, invece, di stare sui libri non ne voleva proprio sapere.

Ad oggi ci sono figure molto più ricercate di altre, alcune meglio pagate di tutto il resto degli specialisti.

Conoscere quali sono le lauree che aprono la strada a posizioni lavorative migliori è importante, soprattutto per chi è alle prese con la scelta del giusto indirizzo di studi.

Un mondo del lavoro sempre più specializzato

L’attuale mercato del lavoro ci ha insegnato che quello di cui le aziende hanno bisogno sono profili altamente specializzati. Sta sparendo il classico operaio generico, per andare a favorire l’ingresso di figure che sono in grado di offrire un’elevata specializzazione nella mansione che stanno svolgendo. Questo è anche il motivo per cui coloro che, per un qualsiasi motivo, non hanno conseguito la laurea, decidono sempre più di specializzarsi grazie a corsi di formazione, in grado di offrire una qualifica professionale.

Ovviamente, un professionista che ha dedicato tempo e fatica alla propria formazione richiede anche un compenso per il proprio lavoro che sia commisurato alla sua preparazione. Nonostante un costo più elevato, le aziende preferiscono infatti scegliere uno specialista per riuscire ad aumentare la propria produttività.

Le lauree che ti offrono il compenso maggiore

Quindi, a prescindere da chi, per qualsiasi motivo, non ha avuto accesso a un corso di laurea e ha deciso di specializzarsi, coloro che hanno dedicato del tempo ai loro studi accademici hanno maggiori possibilità di raggiungere gli obiettivi lavorativi che si sono posti. Attualmente, ci sarebbero degli indirizzi di universitari in grado di offrire occasioni economiche migliori.

Coloro che si sono specializzati in indirizzo informativo, ovvero, Tecnologie ICT, possono aspirare a stipendi che in media si assestano sui 2.041 euro, e intorno ai 2000 euro lo stipendio di chi ha deciso di conseguire una laurea in Ingegneria industriale e dell’informazione . Un laureato in Economia in media percepisce 1800 euro al mese; 2200 euro, è invece lo stipendio che si raggiunge grazie all’esperienza. 1700 euro circa è lo stipendio medio di chi si è laureato in Medicina e Farmacia, Architettura e Ingegneria civile, in ambito scientifico, in Agraria forestale e Giurisprudenza.