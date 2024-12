Raccomandata, se è riportato il numero 668 e 670 comincia a tremare | Nel momento in cui la apri inizia la tragedia

Quando arriva una raccomandata, meglio controllare quale numero riporta: se ci sono questi due trema perché inizia una catastrofe.

Una raccomandata è sempre foriera di ansie, di paure. Non si sa mai cosa possa contenere al suo interno. Tuttavia, ce ne sono alcune che ti fanno tremare più di altre, poiché una volta aperte fanno sì che inizi una vera e propria tragedia greca. Per non parlare, poi, di quando arrivano, ma non si è in casa. Appena si rientra, ecco svettare nella buca postale un foglietto bianco.

Quest’ultimo non è altro che l’avviso di giacenza e va ad indicare dove e quando sarà possibile ritirare la raccomandata non consegnata. Da quel momento in poi, la paura aumenta sempre di più dato che nessuno sa cosa possa contenere. Fino al giorno del ritiro l’ansia cresce poiché si pensa sempre a notizie poco piacevoli.

Dovete sapere, però, che un metodo per scoprire di cosa si tratta il contenuto della raccomandata in attesa di ritiro c’é. Ebbene sì, avete capito benissimo. C’é un numeretto che va ad identificarlo. Di solito questi numeri sono davvero tanti ed ognuno di questi ha un riferimento certo, chiaro, pertanto non è possibile equivocarlo.

Nel caso in cui, sull’avviso dovessero comparire i numeri 668 e 670, potete star certi che non si tratta affatto di un piacevole invito ad una cena di gala, anzi, tutt’altro. Scopriamo, insieme, a cosa si andrà incontro una volta aperte le raccomandate in questione.

Raccomandata: occhio ai codici, ti fanno piangere

Di codici numerici che vanno ad identificare le diverse tipologie di raccomandata ce ne sono davvero tantissimi. Alcuni di questi, però, risultano essere più temuti rispetto ad altri. Pensiamo, ad esempio, a quelle con i codici dal numero 75 al numero 79. Queste sono recapitate in busta verde e contengono atti giudiziari o lettere dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda, poi, multe e tasse non pagate, queste arrivano tramite notifica di quest’ultima con codici 613 e 615. Se, invece, dovesse comparire uno dei numeri tra 616 e 655, sappiate che si tratta del mancato pagamento del Bollo Auto o dell’avvio degli accertamenti sulla Dichiarazione dei Redditi. Insomma, c’é poco da star sereni, ma quando arrivano raccomandate il cui codice inizia così, è ancora molto, ma molto peggio.

Raccomandate con codici 668 e 670: è l’inferno

Non c’é mai fine al peggio quando si tratta di raccomandate del genere. Appena le vedete comparire non potrete fare altro che iniziare a tremare, mettervi a piangere e sperare e pregare allo stesso tempo che non si tratti di una batosta micidiale. Quello meno peggio che vi possa capitare tra i due è sicuramente il codice che inizia con 670. In questo caso, infatti, vi ritroverete di fronte ad una “semplice” cartella esattoriale.

È, invece, il codice 668 che deve incutere maggior timore in chi lo riceve. In questo caso, infatti, si può trattare di multe o di procedimenti amministrativi, ma anche sfratti o variazioni catastali. Il problema, però, che questo codice abbraccia anche pignoramenti, atti processuali e mandati di comparizione in tribunale.