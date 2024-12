Questi libri valgono un patrimonio: se ce l’hai in libreria vendili subito | Ti fai il Capodanno alle Maldive

Se hai questi libri in casa, dovresti proprio venderli, valgono un vero patrimonio e finalmente andrai in vacanza per il prossimo Natale.

C’è chi colleziona monete, chi farfalle e chi libri: ovviamente molto dipende da quelle che sono le passioni che si sviluppano nel corso degli anni.

Essere un lettore non è di certo uno scherzo, ci sono i veri appassionati che sono letteralmente invasi dai libri in casa: li hanno letteralmente ovunque.

In genere, chi ama leggere può accumulare libri di ogni genere, ma poi di appassionarsi a uno specifico genere. Libri nuovi, appena acquistati, altri trovati nei classici mercatini delle pulci; insomma, una varietà così ampia che tenerne il conto sembra essere quasi impossibile.

Eppure, cercando tra i libri che si hanno in casa potresti scoprire di essere in possesso di un tomo dal valore molto più elevato di quello che si potrebbe pensare.

Come si valuta un libro di valore

Forse coloro che non sono dei veri esperti si chiedono in che modo viene giudicato un libro, e cosa permette di stabilire il suo valore. Ebbene, in realtà sono veramente molte le caratteristiche che occorre valutare per riuscire a enunciare se un semplice libro può essere o meno un tesoro nascosto in libreria. Proprio di recente, il mercato del collezionismo letterario è veramente esploso, con persone che vanno alla ricerca di qualche pezzo particolare, o di un’edizione introvabile.

Ma cosa fa di un libro qualcosa di veramente speciale? Innanzitutto, il numero di copie stampate, l’anno di stampa, l’editore e lo scrittore. Questi sono gli elementi principali da valutare, anche se i veri esperti saranno in grado di procedere con uno studio veramente minuzioso della copia che viene loro presentata.

I libri che possono renderti letteralmente ricco

Ma veniamo ora ai libri preziosi, quelli che ti potrebbero, letteralmente, rendere ricco. Innanzitutto, è impossibile non citare Harry Potter. In particolare, quello che i veri appassionati cercano sono le prime copie di “Harry Potter e la pietra filosofale” del 1997, dei veri oggetti di culto. Le stampe più ricercate sono quelle con dei piccoli errori di stampa, che fanno perdere la testa agli appassionati.

Molto apprezzati anche i lavori di Stephen King, in particolare il suo “It” è una vera e propria pietra miliare tra gli appassionati. Molto ricercate anche le prime edizioni dei classici come “Il grande Gatsby” di Fitzgerald e “Lo Hobbit” di Tolkien. La vera pietra miliare? Sicuramente la prima edizione di “Se questo è un uomo”, di Primo Levi, una vera rarità.