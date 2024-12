Banche, ora è davvero ufficiale: ai correntisti neanche viene data comunicazione | Il cambiamento è epocale

Ora le banche lo hanno ufficializzato, cambia tutto per i correntisti, ma loro non viene data alcuna comunicazione in merito.

Il rapporto di ogni singolo cittadino con la propria banca nel corso degli anni è cambiato in maniera a dir poco radicale. Sono molti i cittadini che hanno imparato a convivere con un’organizzazione bancaria completamente differente da quella del passato. Ovviamente, non si tratta di cambiamenti di poco conto, ma di modifiche sostanziali.

Si sta andando verso una sempre più massiva digitalizzazione dei rapporti bancari. I cittadini non vanno più in banca e non si recano allo sportello. Decidono piuttosto di svolgere tutte le operazioni in maniera semplice, da casa, tramite il proprio dispositivo mobile.

Quindi ci si reca molto meno in banca e si utilizza in maniera, ormai, solo marginale, il ritiro allo sportello. Questo ha portato alla disattivazione degli ATM e alla chiusura delle filiali di piccole dimensioni, accorpate a quelle maggiori, con non poche problematiche da parte dei cittadini.

Ma adesso cambia tutto di nuovo, e le banche non ne danno nemmeno avvertimento.

Italiani e rapporti con le banche, sta cambiando proprio tutto

La realtà è che, purtroppo, lo sviluppo tecnologico che ha coinvolto quasi tutti i settori della nostra vita quotidiana ha portato a un netto cambiamento del rapporto che si ha con le banche. Negli ultimi anni si è visto, ad esempio, un crescente sviluppo nell’utilizzo della carta di credito e di debito, che oggi hanno rimpiazzato quasi del tutto i contanti.

Ma questo sarebbe solo il primo passo verso un sistema bancario differente, con l’apertura totale nei confronti dei pagamenti tracciabili, destinati a migliorare e semplificare la vita degli utenti. Questa la prospettiva in cui si è mossa anche l’Unione Europea, la quale avrebbe preso una decisione epocale.

L’Unione Europea ci mette lo zampino

A metterci lo zampino è il Regolamento Europeo n. 886/2024, in base al quale i Paesi dell’area SEPA dovranno far scomparire i bonifici ordinari a favore di quelli istantanei. Per favorire l’utilizzo di metodo tracciabili, si sono scelti i bonifici immediati come perfetti alleati. Essi non dovranno più prevedere un sovracosto, infatti dovrebbero costare esattamente quanto un bonifico ordinario. I bonifici istantanei, peraltro, in grado di arrivare entro 10 secondi e hanno il compito di favorire i passaggi di denaro.

Tutte le banche si dovranno adeguare alla nuova normativa entro il 9 ottobre 2025, data entro cui non si potranno più utilizzare i bonifici ordinari.