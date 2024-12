Addio pellicola trasparente: non conservarci più questi alimenti | È la fine di un’era ma la salute è più importante

Bisogna assolutamente non utilizzare più la pellicola trasparente per conservare alimenti: la salute di tutti è più importante

Da tanto tempo, ormai, in tutte le famiglie italiane non può mancare questo prodotto per la conservazione degli alimenti. Parliamo della pellicola trasparente, dai mille utilizzi. Pensiamo, ad esempio, ai tanti consigli di cucina riguardanti questo prodotto. Lo si utilizza per le preparazioni di pasticceria, quando bisogna far riposare le creme.

Molti, poi, la utilizzano anche per congelare alimenti come la carne, il pesce. Inoltre, poi, con questa pellicola si conservano anche le pietanze già pronte. Potremmo andare avanti per ore a parlare di come i cittadini la scelgono costantemente ogni giorno. Non possiamo dire che non sia un valido aiuto nell’economia domestica.

La durata di ciò che viene conservato con il suo aiuto aumenta a dismisura. Poi, i suoi costi sono davvero irrisori rispetto a quella che è la sua durata. All’interno di tutti i supermercati la si trova a pochi spicci. Tuttavia, bisogna stare molto attenti, poiché si rischiano conseguenze, anche gravi, per la salute.

Ebbene sì, avete capito benissimo, non si può e non si deve assolutamente scherzare su questo aspetto. Contiene, infatti, delle sostanze ritenute scientificamente dannose e deleterie. Pertanto, l’unica soluzione possibile è quella di non utilizzarla più, sostituendola con altri materiali non dannosi o, quantomeno, non altamente pericolosi quanto questo.

Addio pellicola di plastica: meglio sostituirla così

La pellicola di plastica, nonostante sia funzionale in cucina, presenta degli aspetti assai inquietanti. In particolar modo, come già accennato, le sostanze di cui è formata sono dannosissime per la salute di tutti. Ovviamente, non è il solo problema che la riguarda. Pensiamo, ad esempio, anche ai rischi per l’ambiente che ci circonda.

Si tratta di una sostanza molto difficile da riciclare e quando arriva nelle discariche accade che rilasci sostanze tossiche. Fatte queste dovute precisazioni, è arrivato il momento di comprendere quali siano i migliori materiali da utilizzare in sua sostituzione.

Sostituisci la pellicola in questo modo

Sono diversi i prodotti che possono essere utilizzate al posto della pellicola di plastica. Tra i tanti, esistono le buste in silicone. Innanzitutto, c’è da dire che possono essere riutilizzate. Ci si può conservare di tutto, possono andare in frigorifero ed anche in lavastoviglie. Inoltre, potrete anche scaldare i pasti in microonde. Certo, il loro costo è maggiore della pellicola, ma si tratta di un investimento per il futuro. Altra soluzione ideale sono i fogli cerati, anch’essi riutilizzabili, fatti di cera d’api o di cera vegetale.

Ci si può conservare quasi tutto al loro interno tranne alcuni formaggi ed alimenti crudi come carne e pesce. Possono essere lavati facilmente a mano con acqua e detersivo utilizzato per i piatti e, poi, dureranno anche più di un anno. Altra soluzione validissima è l’utilizzo di coperchi in silicone, facilmente modellabili e compatibili con ciotole, teglie, pentole. Infine, ci sono anche i contenitori riutilizzabili, economici, resistenti e, soprattutto, non inquinanti.