Uova, quando le vuoi mangiare controlla questo dettaglio sul guscio: se c’è buttale | La gallina non stava bene

Quando mangi le uova ti consigliamo di controllare questo dettaglio sul guscio perché potrebbe indicare qualcosa di molto importante.

Le uova sono uno degli alimenti che non possono mancare nella spesa di ognuno di noi, un prodotto che è presente in maniera costante in quasi tutte le cucine italiane per via dei suoi infiniti utilizzi. Infatti, le uova possono essere utilizzare come piatto unico, per la pasta, ma anche per gli impasti e altre ricette di vario genere.

Proprio la loro versatilità le ha rese un prodotto estremamente comune nelle cucine italiane, e se ne acquistano centinaia e centinaia ogni giorno.

Ma quello che in pochi sanno è che le caratteristiche del loro guscio, ci dicono molto più di quello che si può pensare circa lo stato di salute della gallina e, quindi, sulla qualità dell’uovo stesso.

Quindi, da questo momento in poi, quando comprerai delle uova, presta attenzione al loro aspetto.

Il guscio del tuo uovo ti parla

Le uova non sono tutte uguali, e infatti ogni guscio può mostrare una serie di caratteristiche estremamente differenti l’uno dall’altro. Ad influenzare l’aspetto di un semplice guscio sono diversi fattori, che ci indicano anche la qualità dell’uovo stesso. Le galline, affinché possano offrire delle uova che siano di elevata qualità dovrebbero seguire una dieta equilibrata, con del cibo che sia effettivamente quello specifico per il loro benessere.

Il guscio delle uova che acquistiamo ci dice addirittura se l’allevamento da cui le galline arrivano è effettivamente in grado di garantire una vita qualitativamente elevata all’animale. Solo se la gallina viene allevata nella maniera corretta le uova saranno poi nutrienti e di buona qualità. Questo è il motivo per cui osservare l’aspetto del guscio di ogni uovo diventa indispensabile.

Presta attenzione al particolare

Una delle caratteristiche a cui si dovrebbe prestare attenzione quando si consumano uova è lo spessore del guscio. In pochi lo sapranno, ma le uova che sono deposte negli Stati Uniti hanno dei gusci molto sottili, e un’elevata percentuale arriva sul mercato con un guscio già danneggiato.

In alcuni casi, inoltre, un guscio troppo sottile potrebbe essere indice di una malattia della gallina, ovvero, un guscio danneggiato espone maggiormente al rischio di contrarre taluni batteri da parte del consumatore. Allo stesso tempo, però, uno spessore ridotto può essere indice di un maggior trattamento dell’uovo e quindi una maggiore sicurezza. Infine è possibile che l’uovo con il guscio più sottile sia stato deposto da galline più vecchie.