Test visivo, chi riesce a trovare la lettera A tra i 4 è davvero un genio: 1 su 5 si arrende subito

1 su 5 si arrende subito di fronte a questo test visivo, se trovi la lettera A allora sei veramente un genio, inutile negarlo.

Un test molto divertente, e che metterà alla prova la tua astuzia. Il giochino che oggi ti vogliamo proporre è molto più interessante di quello che tu possa credere. In fondo, alcuni test da giornalino rosa sono utilizzati anche dai professionisti per riuscire a misurare quello che è il Quoziente Intellettivo di una persona.

Siamo in una società in cui, si dà sempre maggiore attenzione a quello che riguarda sia il benessere mentale, che le capacità che ogni singolo soggetto possiede. Quale miglior metro di giudizio si può utilizzare, se non alcuni semplici esercizi con cui mettersi alla prova?

In un gruppo di numeri 4, si cerca la lettera A. La somiglianza tra quello che è il profilo del numero e della lettera, ovviamente, metteranno a dura prova l’occhio e la mente del lettore, a tal punto che sono veramente pochi coloro che riescono a rispondere in poco tempo.

Le illusioni ottiche sono in grado di generare confusione, ma tu sei in grado di aggirarle?

Un test visivo per allenare il tuo cervello

Ma vuoi veramente che il tuo cervello diventi privo di ogni stimolo? Ovviamente, sappiamo che la tua risposta sarà negativa, quindi ci aspettiamo che tu accolga di buon grado questo giochino che ti vogliamo proporre. L’illusione che si viene a crea sfida la percezione. Inoltre, l’immagine – che a primo impatto sembra essere veramente banale – nasconde un segreto. Questo test molto interessante diverrà realmente il preferito di tutti e ti invitiamo a sfidare anche i tuoi amici più cari.

Il tempo che hai per risolvere l’enigma è di appena 3 secondi: siediti e osserva, siamo certi che troverai quella povera A persa tra i 4.

Un enigma che solo in pochi risolvono

Ebbene, potrebbe sembrare assurdo, eppure fino ad oggi solo l’1% di coloro che si sono sottoposti al test sono poi riusciti a trovare la risposta esatta. 3 secondi potrebbero sembrare pochi: la mente riesce a costruire la sua trappola e a rendere impossibile trovare una risoluzione.

Quella piccola percentuale di persone che riescono a risolvere il mistero, dimostra un’obiettiva difficoltà di riuscire a gestire la pressione, restare concentrati e in qualche modo, concedersi un minuto di relax. La fretta, infatti, è una cattiva consigliera, per questo motivo gli esperti raccomandano di lasciar scorrere un minuti, cercando di svuotare la mente, prima di osservare l’immagine proposta. Hai trovato la A? È il penultimo elemento della seconda riga!