Scioperi, ecco il calendario di dicembre. Il vicepremier Salvini: “Si sta esagerando, limiterò i danni”

Oltre 50 gli scioperi in programma nel mese di dicembre, 20 già revocati. I sindacati non arretrano e continuano a scendere in piazza.

Anche dicembre si appresta ad essere un mese segnato dagli scioperi, tanti: oltre 50 quelli in programma, di cui 20 già revocati. Le date che si temono maggiormente sono quelle del 13 e del 15 dicembre: nella giornata di venerdì sarà proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati indetto da USB, mentre il 15 si prevedono disagi per chi viaggia in aereo o deve spostarsi per lavoro.

Lo sciopero del 13 dicembre riguarda tutte le categorie pubbliche e private – i Vigili del Fuoco sciopereranno dalle 9 alle 13 per i vigili del fuoco – , eccetto alcuni settori, tra cui il trasporto aereo e il personale delle scuole provinciali di primo e secondo grado di Trento. Nella stessa giornata, lo sciopero nazionale proclamato dalla Cimop riguarderà anche i medici delle aziende sanitarie accreditate al servizio sanitario nazionale che si fermeranno per l’intera giornata.

Il 15 dicembre a incrociare le braccia saranno i lavoratori del trasporto aereo: i dipendenti dell’Enav scioperano a Milano e Varese dalle ore 13 alle 17, i dipendenti di Aviation Service si fermeranno a Catania nella stessa fascia oraria, mentre i lavoratori di Techno Sky a Milano scioperano per 4 ore. Gli operai di Bgy International Services incroceranno le braccia a Bergamo dalle 13 alle 17, così come i lavoratori di Ags Handling a Bergamo. Ugl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Rsu, Cub Trasporti le sigle coinvolte.

Lo sciopero nazionale riguarderà anche i lavoratori delle aziende del trasporto merci su gomma, per l’intero turno di lavoro, i giorni 9 e 10 dicembre. Per il trasporto pubblico locale a fermarsi saranno i lavoratori del Sud: Ferrovie del Sud est, a Bari, Taranto e Lecce, dalle 8 alle 11.59; per il trasporto marittimo scioperano i rimorchiatori napoletani a Taranto dalle ore 12 dell’11 dicembre alle ore 12 del 12 dicembre.

Gli altri scioperi

Nel mese di dicembre 2024, gli scioperi non riguarderanno solo i trasporti e i servizi sanitari: sono previsti infatti stop anche nel settore campano della Giustizia con gli avvocati della Camera penale di Irpinia di Avellino che si asterranno da udienze e attività penali dal 9 al 13 dicembre, gli avvocati di Nola, Benevento, Torre Annunziata, Avellino e Napoli in sciopero il 13 dicembre e gli avvocati della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere che si asterranno dalle udienze e da ogni attività giudiziarie nel settore penale il 16 dicembre.

I lavoratori di Unareti, nel settore elettricità e gas, sciopereranno durante l’intera giornata del 13 dicembre a Pavia, Cremona, Lodi, Brescia, Bergamo, Milano. I metalmeccanici di Insiel e Siram scioperano in Friuli Venezia Giulia il 13 dicembre, quelli di Tecnocasic sciopereranno per 8 ore a Cagliari il 20 dicembre, mentre il 23 dicembre è indetto lo sciopero nazionale del Gruppo Rai per l’intera giornata.

Le parole di Matteo Salvini

Durante l’anno 2024 sono stati proclamati 1.565 scioperi, di cui 905 revocati, con 413 tra interventi preventivi e delibere.

“Do agli italiani la mia parola che farò di tutto per limitare al minimo i disagi, per chi vuole avere un mese di dicembre tranquillo. Il diritto allo sciopero sarà garantito ma non di 24 ore, non alla faccia di tutti e di tutto perché stanno esagerando“. A dichiararlo, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini: “Ci saranno 250 fra donne e uomini a presidio di 24 linee ferroviarie a rischio per garantire sicurezza”, ha aggiunto il vicepremier.