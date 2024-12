Ladri, ecco come ti entrano dentro casa: chi ha questo tipo di serratura la cambi immediatamente | In un minuto è aperta

Ci sono alcune serrature che per i ladri risultano essere molto più semplici da scassinare. Ti entrano in casa in meno di un solo minuto.

Sono numerose le tipologie di serrature che sono presenti nelle nostre porte di casa. Ognuna di esse promette di essere estremamente efficace per proteggere tutti i nostri oggetti preziosi dalle infrazioni che possono essere commesse dai ladri, e coloro che vogliono accedere all’abitazione per rubare.

Purtroppo, negli ultimi anni il numero di furti è aumentato: questo è il motivo per cui riuscire a difendersi si rivela veramente indispensabile, per evitare brutte sorprese.

In questo periodo natalizio, sfruttando i lunghi periodi di assenza dalle proprie abitazioni per concedersi pranzi e cene con parenti e amici, il lavoro dei ladri diventa ancora più semplice da svolgere. Quindi, rendere loro la vita difficile è veramente molto importante.

Ma sarebbero delle serrature che sono molto meno sicure di altre, ecco quali sono.

I ladri sono ormai dei veri professionisti

Se in precedenza i ladri potevano essere degli sprovveduti, oggi sono invece dei veri e propri professionisti. Sanno esattamente in che modo intervenire per riuscire a compiere l’infrazione, e soprattutto studiano quelle che sono le loro vittime, per agire solo nel momento in cui sono sicuri di non correre rischi. Con il passare del tempo hanno poi affinato le loro tecniche, riuscendo poi a mettere in atto delle tecniche che permettono loro di entrare negli appartamenti in maniera semplice, senza lasciare segni di scasso.

Sul web è possibile trovare una serie di consigli su come evitare che i ladri facciano infrazione, ma anche video in grado di spiegare perfettamente il loro modo di agire. Di recente, poi, è divenuto virale un video social in cui si dimostrava che anche il vecchio metodo di lasciare la chiave nella toppa non è efficace come si può pensare, anzi: ai malintenzionati basta una pinza per aprire la porta.

Il metodo infallibile per portare via proprio tutto

La realtà è che non esiste una serratura più efficace di un’altra per difenderci dai ladri. Il vero problema è che i ladri hanno elaborato una serie di metodologie che risultano essere estremamente efficaci per riuscire ad accedere a tutte le abitazioni. In particolare, le Forze dell’Ordine, chiamate a ritirare le denunce per quello che riguarda le infrazioni, documentano spesso l’impiego del grimaldello bulgaro, ovvero uno strumento molto sofisticato in grado di aprire tutte le porte.

In poche parole, si tratta di una chiave morbida che viene inserita all’interno della serratura e riesce ad agganciarsi alla dentatura della chiave, e riesce ad aprire la porta. Un modo veramente molto efficace per riuscire ad accedere a qualsiasi casa senza troppa difficoltà e soprattutto senza lasciare alcun segno di infrazione.