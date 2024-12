Hai questa moka a casa? Tienitela stretta perché potresti non trovarla più | Un disastro per tutti gli italiani

Se a casa hai questa moka, ti consigliamo di non gettarla via e di tenertela stretta, è possibile che nel prossimo futuro non la si trovi più.

Anche il mondo del caffè negli ultimi anni è cambiato in maniera radicale. L’Italia è la patria del caffè, in particolare dell’espresso, che si contrappone al classico americano che, più che un semplice caffè, sembra una bibita calda da godersi per un momento di relax,

In media gli italiani bevono 2 o 3 caffè al giorno, ad iniziare da quelli della mattina, che per alcuni sono indispensabili per riuscire ad affrontare la giornata con la giusta carica di energia.

Ma il caffè, per ognuno di noi, è anche un momento da passare in compagnia di un amico, di un familiare, quell’attimo di tregua in una giornata piena zeppa di impegni.

Se, fino a qualche anno fa, il caffè si preparava prevalentemente con la moka, adesso tutto è cambiato, per via per le macchinette automatiche piombate sul mercato. Se in casa hai questa moka, il consiglio degli esperti è quello di non gettarla mai via.

Dalla moka alle macchinette super moderne

Le nostre nonne preparavano il caffè rigorosamente con la moka. In un primo momento le macchinette automatiche erano viste con non poca diffidenza dal mercato: c’era chi proprio non accettava questa nuova tecnologia, come se volesse rubare qualcosa a quel caffè che sa di casa, che tutti amano. Bere un caffè come al bar, semplicemente stando a casa, sembrava infatti assurdo, eppure non lo è affatto.

Oggi i maggiori marchi si sono lanciati sul mercato per offrire il miglior prodotto possibile, la tecnologia più elevata. Ci sono macchinette per il caffè che funzionano con le capsule, le cialde, la polvere e anche con i grani. Insomma, un caffè in tutte le salse, in grado di assecondare qualsiasi gusto. Ma, se da una parte ci sono marchi che hanno visto una nuova primavera, ce ne sono altri che, invece, stanno affrontando non poche difficoltà.

Una crisi a suon di chicchi

Una delle aziende di maggiore spicco nel mondo del caffè, è ora in crisi. La notizia era nell’aria già da tempo, ma adesso sembra che tutto sia ufficiale. Ci riferiamo alla Bialetti, storico marchio del Made in Italy che ora è sull’orlo della liquidazione. Circa mille sono i dipendenti che sono presenti in azienda, e che stanno vivendo quella che è una situazione estremamente critica. Eppure, il marchio è da sempre considerato come sinonimo di elevata qualità, ma negli ultimi anni – da quanto si vocifera – sta accusando un aumento del tasso di difettosità.

Una delle soluzioni possibili potrebbe essere la cessione dell’azienda ad una multinazionale cinese, una grande perdita per gli italiani che dovrebbero lasciare andare quello che è un grande marchio nel panorama industriale italiano.