Pasta secca all’uovo, c’è scritto sopra Conad ma a produrla è un colosso: lo conoscete davvero tutti

Compri la pasta secca all’uovo di Conad, ma poi scopri che a produrla è un vero e proprio colosso dell’azienda alimentare.

Conad è una delle catene di supermercati più apprezzata da tutti i cittadini italiani e il motivo sembra semplice da comprendere. Infatti, Conad è da sempre vicina a quelle che sono le esigenze dei consumatori. In un momento in cui a farla da padrona era la crisi economica, lei si è messa al fianco della popolazione, garantendo dei prezzi sempre bassi.

Numerosi i marchi di alta gamma proposti tra le corsie dei punti vendita, che sono presenti su tutto il territorio nazionale.

In effetti, non sono pochi i supermercati a insegna Conad che sono in grado di offrire una grandissima varietà di cibi, adatti veramente a qualsiasi esigenza, comprese anche quelle di chi soffre di allergie o intolleranze.

Quello che in pochi sanno è che ci sono degli articoli alimentari a marchio Conad che sono però prodotti da grandi brand, segno dell’elevata qualità delle sottomarche del supermercato.

Conad è pur sempre una garanzia

Conad è un nome che si traduce in un buon rapporto qualità/prezzo, che si unisce al gran numero di possibilità messe a disposizione dei consumatori. Nonostante la crescente attenzione nei confronti di ciò che si porta a tavola, Conad è in grado di accontentare veramente tutti, offrendo la possibilità di avere solo il meglio.

Riuscire a scegliere l’elevata qualità per la propria spesa è veramente importante, per avere una dieta che sia sana ed equilibrata, indispensabile per il benessere di ogni consumatore. Ovviamente, la pasta è solo uno dei cibi prodotti da grandi aziende.

La pasta Conad porta la sua firma

La pasta è il cuore della nostra alimentazione mediterranea, pensare di farne a meno sarebbe veramente impossibile. Il suo sapore inconfondibile, la sua capacità di raccogliere il sugo per poterlo gustare fino all’ultimo goccio, questo è quello che la rende veramente unica, insostituibile. Per tutti gli amanti della pasta, Conad, mette a disposizione il meglio delle aziende italiane.

La pasta all’uovo secca che porta il marchio Conad, in realtà viene prodotta dall’azienda Colussi, un vero e proprio gigante nel ondo della produzione alimentare. Apprezzata veramente da tutti, essa dà vita a una pasta veramente gustosa e succulenta, in grado di imprigionare e trattenere anche i condimenti più fluidi. Impossibile farsela scappare.