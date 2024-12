Panettone della Lidl, chi lo produce davvero: lo paghi due spicci ma il produttore lo conoscete tutti

Il Panettone della Lidl costa davvero pochissimo, ma l’azienda produttrice è una delle più famose nel nostro Paese.

Quando si entra in uno dei negozi della catena di distribuzione Lidl ci si ritrova di fronte ad una grandissima quantità di prodotti di marchi sconosciuti. A prima vista, molti consumatori non comprerebbero nulla proprio per questo motivo. Quello che c’é da sapere, però, sconvolgerà praticamente chiunque.

Ebbene sì, avete capito benissimo, perché dietro ogni prodotto c’é un’azienda importante, conosciuta, famosa sia in Italia che all’estero. Ciò accade, ad esempio, per la pasta, per i biscotti ed i prodotti per la prima colazione. Potremmo continuare così all’infinito, dato che ce ne sono davvero tantissimi.

Anche per il Natale, i generi alimentari non mancano e, nonostante le confezioni non ricordino quelle più famose, ci sono parecchi prodotti che sono stati lavorati e confezionati in stabilimenti assai prestigiosi. In particolar modo, c’é un panettone, simbolo di queste Festività, che è prodotto nelle stesse sedi di uno maggiormente conosciuto. Anzi, potremmo dire che sia la medesima azienda a realizzarlo.

Le uniche differenze tra questi panettoni sono da rintracciare nella confezione e, soprattutto, nel prezzo di vendita. Per portarsi a casa quello Lidl, infatti, basteranno soltanto due spicci, mentre per quello più famoso, con la confezione del produttore reale, occorre metter mano al portafoglio, ed in alcuni casi si arriva addirittura a superare la cifra di dieci euro.

Pochi soldi per questo panettone prodotto da un’azienda conosciutissima

Il panettone è il simbolo del Natale e non può mai mancare nelle case degli italiani durante i pranzi e le cene delle Festività insieme agli altri piatti della tradizione e ai dolci che abbondano sulle tavole. Tra i tanti panettoni che vengono proposti sul mercato, troviamo quello venduto da Lidl, qualitativamente eccellente.

Inoltre, poi, non serve nemmeno svenarsi per poterlo acquistare. Al prezzo solito di un panettone, qui invece se ne potranno portare a casa ben due. Non è un aspetto di poco conto, dato che la crisi economica non ha abbandonato del tutto il nostro Paese. Scopriamo di quale panettone stiamo parlando, il suo prezzo, le sue caratteristiche e chi lo produce.

Panettone classico Favorina: lo produce questa azienda

Vi sarà capitato di imbattervi, quando si va alla Lidl, in questi panettoni a marchio Favorina. Vengono prodotti all’interno di uno degli stabilimenti di una delle azienda più famose in questo settore. Parliamo della Bauli. Sì, è proprio così. Lo stabilimento è identico. Quello che cambia è il prezzo, perché quello Bauli costa all’incirca dieci euro.

Quello a marchio Favorina, invece, ha un costo che si aggira intorno ai 4,29 € al kg. In più, se leggete bene l’etichetta, quello proposto da Lidl viene realizzato con uova di galline allevate a terra. Certo, ci sono delle differenze, ma sono minime. Pensiamo alla percentuale di uva sultanina o a quella di candita: in quello Bauli ce ne sono di più. Tuttavia, i due prodotti sono molto simili, e quello Lidl ha un prezzo davvero irrisorio.