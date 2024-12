Ministero di Giustizia, la notizia sembra ufficiale: aperte le porte a più di 14000 posti | Un’occasione così è più unica che rara

Aperte le porte per 14mila posti all’interno del Ministero di Giustizia. Un’occasione di questo genere è più unica che rara.

Nuovi concorsi daranno spazio a numerosi candidati nel corso dei prossimi mesi. Sono ben 14mila i posti di lavoro a disposizione dei cittadini che decideranno di candidarsi, e quindi di entrare all’interno degli uffici del Ministero di Giustizia.

Nel corso del 2024 sono stati diversi i concorsi pubblici che sono stati aperti per andare a riempire quelli che sono i posti vacanti all’interno degli uffici pubblici. Si tratta di un tournover veramente massivo, in grado di dare spazio anche ai giovanissimi.

Il tasso di disoccupazione italiano, purtroppo, è ancora molto elevato, e contrastarlo si rivela veramente molto importante per dare nuovo slancio all’intero Paese. In effetti, uno Stato in cui la disoccupazione è a livelli troppo elevati offre ben poche certezze ai suoi cittadini e per questo è auspicabile che tale indicatore torni entro i livelli di guardia.

I concorsi pubblici sono una delle migliori armi proprio contro la disoccupazione.

Nuovi concorsi pubblici di grande interesse

Questo nuovo concorso rientra in quello che è il Piano dei Fabbisogni del Personale 2024-26, un progetto che abbraccia un periodo molto più lungo di queste ultime settimane del 2024. Non sono pochi i piani di assunzione che sono stati avviati proprio in questi mesi, e che quindi daranno spazio a un gran numero di assunzioni nel corso dei prossimi anni. I 14 mila nuovi assunti andranno a coprire diversi ruoli all’interno del Ministero di Giustizia.

Il Piano studiato in maniera specifica è il frutto di un lungo percorso che ha permesso di comprendere quali sono le reali esigenze di personale all’interno dell’ente. All’interno del bando di concorso sono presenti tutti i dettagli a riguardo.

I dettagli dei prossimi concorsi

Nell’arco di un triennio dal 2024 al 2026, grazie al PIAO il Ministero della Giustizia ha deciso di procedere con 14mila nuove assunzioni. Nello specifico, si provvederà a 12.854 assunzioni all’interno del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, 150 Assistenti Tecnici per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e, infine, gli ultimi contratti verranno firmati per il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Per ognuna delle posizioni aperte occorre avere delle competenze specifiche sia in giurisprudenza, economia e informatica.

Si cerca quindi del personale formato, affinché sia in grado di ricoprire i ruoli per cui verranno scelti in seguito a prova specifica. Le assunzioni, tutti a tempo indeterminato, saranno possibili grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni per il 2026.