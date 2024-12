Frigorifero, mai metterci questi prodotti: per colpa loro butti tutta la roba che c’è dentro | Nei supermercati lo sanno benissimo

Non mettere mai questi prodotti in frigo: perdi tutto quello che c’é dentro. Nessuno te lo dice, ma i supermercati lo sanno benissimo.

Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Questo è ciò che pensano tutti i cittadini italiani ed è proprio così, perché grazie a questo dispositivo si possono conservare cibi e pietanze già cotte senza che questi vadano a male. Tuttavia, non parliamo proprio di un elettrodomestico amico del risparmio e delle finanze familiari.

I suoi consumi, infatti, molto spesso, superano di gran lunga quelli di quasi tutti gli altri elettrodomestici presenti all’interno delle abitazioni. Il problema principale è che in Italia sono presenti troppi dispositivi obsoleti, e i cittadini non li sostituiscono con quelli di nuova generazione, più performanti e meno energivori.

Per ovviare al problema dei consumi alti e, quindi, dei costi stratosferici in bolletta, molti si affidano a dei consigli che vengono dispensati all’interno del web. Molti di questi finiscono però col restituire il risultato diametralmente opposto rispetto all’obiettivo prefissato del risparmio. Inoltre, bisogna stare molto attenti alle abitudini errate.

Quando si parla di queste ultime, non ci riferiamo solo ed esclusivamente a quelle relative ai consumi, bensì anche e soprattutto a quelle che si riferiscono agli alimenti che non andrebbero mai messi all’interno del dispositivo. Ebbene sì, avete capito benissimo. Si rischia davvero grosso: potreste finire col buttare tutto, con buona pace del risparmio.

Occhio a cosa metti nel frigorifero: ti rovina tutto

Non tutti gli alimenti vanno conservati all’interno di questo elettrodomestico. Sono in molti quelli che conoscono questa prassi, in particolar modo i supermercati, all’interno dei quali non li troverete mai nei banchi frigo. Purtroppo, però, nessuno ha mai dispensato un consiglio del genere, e molti finiscono col dover buttare tutto ciò che c’é nel frigorifero.

Ciò comporta uno spreco alimentare e, soprattutto, andrà a gravare sulle finanze familiari già martoriate da anni di crisi, iniziata con la pandemia di Covid ed inaspritasi con i due conflitti bellici ancora in atto, quello tra Russia ed Ucraina e quello in Medio Oriente. Scopriamo, allora, cosa non mettere mai in questo elettrodomestico.

Questi cibi meglio tenerli fuori dal frigo, lontano da altri con cui vanno in contrasto

Sbagliare la conservazione del cibo, inserendolo all’interno del frigorifero, va a comprometterne odori, sapori e consistenze. Inoltre, poi, può capitare che ci si imbatta in problemi molto sgradevoli quando si apre l’elettrodomestico. Prima di svelarvi quali sono questi alimenti, vi diciamo che si tratta di due frutti e di un ortaggio bulboso. Partiamo dal primo frutto. parliamo delle mele. Ebbene sì, non vanno messe in frigo e tantomeno vanno messe accanto ad altri alimenti di cui possono accelerare la maturazione.

L’altro frutto sono le banane. Molti sono convinti che il loro processo di maturazione venga fermato e che restino intatti sia la consistenza che il sapore. Invece, non è affatto così. CI si ritrova di fronte ad una consistenza troppo dura e ad un sapore nullo. Infine, l’ortaggio bulboso è l’aglio che in frigo germoglia e perde la propria consistenza. Inoltre, c’è la possibilità di formazione della muffa ed anche della perdita del suo aroma inconfondibile.