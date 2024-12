Autovelox, quando ne avvisti uno fai subito questa mossa: la multa non ti arriva proprio

Se avvisti un autovelox, fai subito questa mossa: prima di finire severamente multato c’è un modo in cui puoi evitare tutto.

I cambiamenti apportati al Codice della Strada non hanno spazzato via gli strumenti che rappresentano uno dei veri spauracchi degli automobilisti, ovvero gli autovelox. Proprio su di loro si sono accesi i riflettori nei mesi passati, e lo stesso Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture si è soffermato sugli apparecchi che vengono utilizzati per il controllo della velocità.

Quello che Matteo Salvini ha auspicato è che, effettivamente, gli autovelox vengano utilizzati per evitare che si superino i limiti di velocità e non solo affinché i Comuni possano fare cassa. Queste le argomentazioni da cui sono poi partite le discussioni in merito alla regolarità degli apparecchi presenti sulle strade italiane.

Intanto, però, gli autovelox continuano ad essere una grande preoccupazione per gli automobilisti e si cerca il modo di evitarli.

Sottolineando il dovere di ogni cittadino alla guida di rispettare i limiti di velocità, il compito dell’autovelox resta quello di vigilare sul rispetto delle regole in materia.

Rispettare il limite di velocità è il primo passo verso strade sicure

L’elevata velocità con cui procedono gli automobilisti è uno dei fattori di rischio maggiori, quando si parla di sicurezza stradale. Questo è anche il motivo per cui nel nuovo Codice della Strada si è deciso di intervenire molto più severamente nei confronti di coloro che non rispettano i limiti. Numerosi gli incidenti che caratterizzano le nostre strade, e che spesso sono causati proprio da automobilisti indisciplinati che procedono a velocità sostenuta, perdendo poi il controllo della vettura.

Ma nonostante il rispetto dei limiti di velocità sia effettivamente obbligatorio e anche importante per la sicurezza, ci sono ancora molti automobilisti che, di tanto in tanto, si fanno prendere la mano e finiscono per spingere un po’ troppo sull’acceleratore.

Evitare l’autovelox è possibile

Riuscire ad evitare l’autovelox è assolutamente possibile anche grazie a una sorta di rete social che si è stata instaurata dagli automobilisti stessi. Ci sono applicazioni per lo smartphone su cui è possibile segnalare la presenza di autovelox sia fissi che mobili, rendendo nota la loro presenza agli altri automobilisti. Una collaborazione tacita tra gli utenti della strada, che cercano di spalleggiarsi a vicenda.

Tra queste utili app si distingue iCoyote, in grado di distinguere quelli che sono gli autovelox attivi, quelli fissi, mobili, i sistemi tutor, i semafori con telecamera, la presenza di incidenti e di lavori in corso. Simile nell’utilità Autovelox Italia CamSam e Waze, in grado di offrire anche indicazioni sul traffico e proporre percorsi alternativi. Infine per una mappa dei tutor, è possibile utilizzare Fast and Tutor.