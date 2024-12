Lavatrice, addio macchie di muffa: con 4 spicci elimini il problema per sempre | Nelle lavanderie lo fanno una volta al mese

Dici addio alla muffa in lavatrice con il trucco delle lavanderia: te la cavi con pochissimi spicci e non sarai costretto a chiamare l’assistenza.

Sin da quando è arrivata per la prima volta in Italia, nel 1945, la lavatrice ha destato la felicità di tutti. Ebbene sì, perché questo aggeggio consente di lavare in meno tempo il bucato, in maniera migliore, senza sforzi e, soprattutto con un minor consumo di acqua. Tuttavia, dobbiamo precisare che ha anche le sue pecche.

Lo sanno bene tutte le famiglie italiane che si ritrovano a combattere, ogni giorno, con i suoi consumi eccessivi. Questi si riflettono, ovviamente, all’interno delle bollette della fornitura di energia elettrica, con costi davvero molto alti. Certo, ci sono dei trucchetti e dei consigli da mettere in atto per poter ottenere un bucato pulito e profumato senza svenarsi.

Ce ne sono tantissimi, e quasi tutti sono funzionali alla causa. Tuttavia, questo non è l’unico problema che si può riscontrare con questo elettrodomestico che è diventato, anno dopo anno, giorno dopo giorno, di fondamentale importanza nell’economia domestica. Parliamoci chiaro, la vita è diventata sempre più frenetica, e lavare il bucato a mano non è più possibile per mancanza di tempo.

Tra i vari problemi in cui ci si può imbattere, c’é sicuramente quello relativo alla muffa. Quest’ultima, in ambienti umidi come questo trova l’habitat ideale per sopravvivere e, soprattutto, per rigenerarsi, e quindi moltiplicarsi. Lo sanno bene gli italiani che combattono con tutte le loro forze affinché questa scompaia. Spesso, dilapidano un patrimonio in prodotti apparentemente efficaci e non sanno che bastano pochi spicci per eliminarla definitivamente come fanno in lavanderia.

Addio muffa nella lavatrice: pochi centesimi e risolvi il problema

Le lavanderie pubbliche si affidano costantemente a questo rimedio super efficace e, soprattutto, molto, ma molto economico. Lo mettono in atto ogni mese per presentare alla propria clientela elettrodomestici sempre efficienti e, soprattutto, puliti ed igienizzati. Certo, sarebbe meglio se si prevenisse l’insorgenza di questo problema attraverso dei comportamenti virtuosi, come togliere il bucato appena concluso il ciclo di lavaggio, o utilizzare il detersivo più adatto al proprio elettrodomestico.

Meglio, poi, far arieggiare, dopo ogni lavaggio l’interno della lavatrice, in modo che si asciughi al meglio, ed effettuare alcuni lavaggi a vuoto con prodotti per l’igienizzazione. Tuttavia, molto spesso capita che la muffa compaia lo stesso. Pertanto, vogliamo svelarvi il rimedio delle lavanderie per far sì che di questo problema non se ne senta più parlare.

Lavatrice: il rimedio delle lavanderie per dire addio alla muffa

Prima di scoprire il rimedio, bisogna fare una precisazione. Dovete sapere, infatti, che la muffa si forma all’interno di tutte le componenti di questo elettrodomestico. Per eliminarla totalmente, bisogna procedere ad interventi di igienizzazione a partire dalla vaschetta in cui viene inserito, di solito, il detersivo. Il passaggio successivo è quello della pulizia delle guarnizioni dell’oblò. Nel primo caso, basta un panno con candeggina o dell’aceto ed il gioco è fatto.

Nel secondo caso, invece, bisogna eliminare tutto lo sporco con un panno umido, per poi metterci sopra un asciugamani con candeggina per mezz’ora. Trascorso questo tempo, servirà uno spazzolino per rimuovere lo sporco rimasto. Dopo queste operazioni è sempre bene effettuare un lavaggio a vuoto igienizzante alla temperatura di 60°, per poi procedere alla pulizia del filtro sotto acqua corrente, avvalendosi dell’aiuto di candeggina o aceto e di uno spazzolino.