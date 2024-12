“Ci basta la terza media”: maxi concorso su tutta Italia | Assunzione a tempo indeterminato e lavori dietro una scrivania

Il sogno di lavorare dietro una scrivania sta per avverarsi: c’é un Concorso in Italia, e come requisito basta la terza media.

Questo anno le occasioni di ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato sono state tantissime. In realtà, lo sono tutt’ora, grazie a selezioni ancora aperte e a bandi di concorso appena pubblicati. C’é la possibilità di scegliere di concorrere ad una o più posizioni lavorative aperte e di inviare candidature per diverse figure professionali.

Chiunque ha la possibilità di poter cambiare il proprio lavoro o di ottenerne uno per la prima volta. Inoltre, poi, anche chi è stato vittima di licenziamento ed ha, quindi, perso il proprio posto, potrà farne richiesta. Insomma, le occasioni ci sono, sono tante e, soprattutto, sono proprio per tutti, nessuno escluso.

Anzi, potremmo dire che, soprattutto in quest’ultimo mese di dicembre, c’é l’imbarazzo della scelta tra Poste Italiane, RFI e Italo Treno, solo per citare alcune aziende che sono alla ricerca di personale, anche con una certa urgenza. Per non parlare dei concorsi aperti per i quali è possibile inoltrare ancora la domanda di ammissione.

Tra questi ultimi, proprio in queste ore, ne spicca una per cui il requisito principale di ammissione è la licenza media. Ebbene sì, avete capito benissimo. Si tratta di posti a tempo indeterminato, in ufficio, seduti comodamente alla propria scrivania. Scopriamo nel dettaglio quali sono le posizioni che si andranno a ricoprire.

Basta la terza media per concorrere al tempo indeterminato

Dicembre si sta rivelando davvero un mese proficuo per quanti sono alla disperata ricerca di un lavoro, ma anche per quanti vogliono tentare la fortuna per provare a migliorare la propria posizione economica. Tra i tanti bandi aperti, ce n’é uno indetto dai Centri per l’Impiego e dalle Regioni italiane.

I posti di lavoro disponibili sono in più sedi, dislocate su tutto il territorio italiano. Fatta la domanda, il processo di selezione è quello usuale previsto dal Ministero dell’Interno, sia per quelli centrali che quelli periferici. Scopriamo nel dettaglio le posizioni vacanti ed in che modo parteciparvi, facendo domanda di ammissione.

Centri per l’Impiego e Regioni: 150 posti di Operatori

Il Concorso in questione è il Concorso 2024 del Ministero dell’Interno e riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di 150 operatori. Come già accennato, i posti vacanti sono disponibili nei CPI di quasi tutte le Regioni ad esclusione del Veneto, della Valle d’Aosta e della Sicilia. Per partecipare, oltre il conseguimento del diploma di terza media, occorre possedere anche altri requisiti: cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’UE, aver compiuto 18 anni, idoneità fisica al lavoro da svolgere e pieno godimento dei diritti civili e politici.

Inoltre, non bisogna aver mai riportato condanne penali, né bisogna avere procedimenti penali in corso. Altro obbligo è quello di non essere mai stati destituiti da pubblici impieghi nella PA ed essere in una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. Infine, requisito più che fondamentale è l’iscrizione al Centro per l’Impiego. I posti totali da ricoprire sono 150, divisi tra 93 Operatori Amministrativi e 57 Operatori Tecnici.