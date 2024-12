Cartelle esattoriali, chi ha i debiti con l’Agenzia delle Entrate ora ha la bella notizia: una cosa così l’aspettavano tutti

Una bellissima notizia per tutti coloro che hanno delle cartelle esattoriali da pagare. Ecco cosa sta cambiando grazie alle nuove regole italiane.

Nelle ultime settimane non si è fatto altro che continuare a parlare di quello che cambierà a livello economico e fiscale nel panorama italiano. Ovviamente, al centro delle discussioni c’è la Nuova Legge di Bilancio, con tutte le indicazioni per il prossimo anno che sta per arrivare.

Ma il grosso dell’azione si sta giocando dall’altra parte della barricata, ovvero all’Agenzia delle Entrate. Quello che il 2024 ci restituisce è una popolazione indebitata fino al collo con l’ente fiscale italiano.

Gli stipendi stagnanti da troppo tempo e i prezzi in continuo aumento: il denaro sembra proprio non bastare mai, e questo si traduce nell’incapacità di gestire tutte le spese a cui si deve far fronte, come, appunto, le cartelle esattoriali.

Probabilmente, proprio questa crisi generale ha portato l’Agenzia delle Entrate a provvedere a un netto cambiamento.

Debiti con l’Agenzia delle Entrate e cosa cambia

Quindi i dati ci dicono che, purtroppo, sono ancora moltissimi coloro che hanno dei debiti con lo Stato. Insomma, sono numerose le cartelle esattoriali che non trovano un riscontro nei pagamenti a cui i cittadini italiani dovrebbero provvedere. Numerose sono le cartelle che nel corso dell’anno sono state recapitate, peccato che però solo poche hanno visto poi un saldo. Molti i ricorsi, ovviamente, al pagamento rateizzato, per riuscire a rientrare del debito in base a quelle che erano le loro possibilità, ma poi quest’ultime sono cambiate e anche un piccolo pagamento è diventato difficile da adempiere.

Ma rottamazione delle cartelle lo scorso anno ha cercato di dare respiro agli italiani indebitati. Un compito portato a termine solo per una parte: sono ancora troppi coloro che continuano ad avere un debito con lo Stato.

Un nuovo provvedimento per il 2025

La buona notizia è che la rottamazione delle cartelle esattoriali prosegue nel 2025, anche se, per semplificare il pagamento da parte di coloro che sono in difficoltà, sono state previste una serie di novità. Si potrà provvedere al pagamento senza sanzioni e né interessi, e inoltre ne potranno beneficiare anche coloro che avranno visto decadere la propria rateizzazione precedente.

La regola generale prevede che, nel caso in cui non si provveda al pagamento anche di una sola rata, la misura dilazionata decada e il debito debba essere pagato per intero. Ma la nuova mini-rottamazione permette di rientrare anche se il precedente provvedimento è decaduto. Inoltre, è stata prevista una proroga del pagamento delle cartelle fino al 16 gennaio, a beneficiare della misura anche coloro che hanno cartelle di giugno 2022 e dicembre 2023. Si prevede quindi, la possibilità di accedere a una rateizzazione massima di 120 rate per coloro che hanno debiti piuttosto elevati.