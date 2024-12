Capelli, vanno lavati solo in questa posizione: i parrucchieri lo consigliano a tutti | Così si puliscono davvero

Se sei interessato o interessata ad una migliore pulizia dei tuoi capelli devi assolutamente seguire questi consigli. Risultato garantito.

Molto spesso i social vengono considerati veicoli di informazioni false e, in certi casi, addirittura portatori di consigli pericolosi. E’ facile infatti imbattersi nei canali di falsi nutrizionisti, di fuffa-guru di vario genere, o di sedicenti “esperti” di qualsiasi cosa.

Talvolta, però, i messaggi veicolati dai social network possono contenere anche delle banali ma non immediate verità. E allora è opportuno rendere loro giustizia, ed approfondire la questione. Come nel caso di Tik Tok e il fenomeno virale di lavarsi il capo a testa in giù.

Sono veramente tantissimi i video che ci propinano la soluzione per lavarci i capelli nel modo corretto e, fra questi, a spopolare sono proprio quelli che propongono di detergere la testa chinandola verso il basso. Non che sia una novità, ma l’effetto virale che garantiscono i social ha reso questa procedura assai popolare.

Si tratta, in effetti di una soluzione nota già ai tempi delle nostre nonne, ma a confermarne oggi la validità scendono in campo anche i professionisti dell’hair styling, come la tricologa ed imprenditrice del settore Helen Reavy.

Come lavarsi i capelli correttamente

Se ci si pensa un po’ su, lo si capisce anche da soli: stare in piedi sotto la doccia e lasciar cadere il getto d’acqua forte sul proprio cuoio capelluto significa appiattire i capelli sul cranio, impedendo alle radici di sollevarsi e, così facendo, rendendone difficile la pulizia.

Viceversa, chinare la testa verso il basso, lasciando cadere le chiome, consente un maggior livello di pulizia della cute. Questo metodo risolve d’un colpo il problema, che molti hanno, delle radici grasse, spesso causato proprio dalla cattiva detersione del cuoio capelluto.

I segreti per una perfetta detersione

Ma c’è un altro piccolo segreto da utilizzare, se si vuole mantenere i capelli perfettamente puliti. Stiamo parlando cioè della necessità di effettuare non una, ma due detersioni consecutive, utilizzando lo shampoo in entrambe.

Grazie a questo doppio passaggio si riesce a pulire il cuoio capelluto maggiormente in profondità: con il primo passaggio, infatti, si ottiene una pulizia preliminare, più grossolana; con il secondo, si rimuove il resto dello sporco accumulato e si apportano meglio alla cute le sostanze nutritive presenti nel detergente.