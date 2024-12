Assegno di inclusione, altro che 500 euro: cambia di nuovo tutto e lo Stato sembra non poter fare altrimenti | Italiani col fiato sospeso

Novità importanti all’orizzonte per i percettori del sussidio di Stato? Scopriamo cosa potrebbe cambiare dal prossimo anno.

Forse si tratta solo di rumors privi di sostanza. O forse no. Fatto sta che da qualche mese sempre più si parla di rimaneggiare, anche vistosamente, le regole di accesso e gli importi relativi all’Assegno di Inclusione a partire dal prossimo anno.

L’occasione che ha dato il la alla possibilità di rivedere diversi aspetti di questo importante sussidio di Stato è una critica fatta filtrare dalle Istituzioni europee le quali, a quanto pare, non approvano l’attuale misura, in quanto non sufficientemente in grado di ridurre, come dovrebbe, le condizioni di povertà nel nostro paese.

Ricordiamo infatti che l’Assegno di Inclusione, che ha sostituito dal 1 gennaio di quest’anno il Reddito di Cittadinanza, presenta alcuni aspetti peggiorativi rispetto a quest’ultimo. Innanzitutto la misura considera, come importo massimo erogabile, 500 € mensili, ovvero la stessa cifra stabilita ormai più di 5 anni fa dal governo Conte, mai sottoposta a rivalutazione.

Inoltre, non vanno presi alla leggera i paletti di accesso al sussidio: esso spetta infatti esclusivamente ai “non occupabili” con un reddito annuo non superiore ai 6.000 € ed un ISEE inferiore ai 9.360 €.

Quali modifiche all’Assegno di Inclusione?

A parlare di possibili modifiche all’Assegno di Inclusione a partire dal prossimo anno è stato, in tempi non sospetti, anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Elvira Calderone. L’entità delle revisioni potrebbe essere, a quanto si dice, anche piuttosto ampia, e riguarderebbe sia i requisiti di accesso al sussidio sia l’entità degli importi massimi erogabili.

Un primo elemento di revisione sembrerebbe essere la soglia di reddito familiare, oggi come anticipato stabilita pari al massimo a 6.000 € annui: una cifra decisamente molto bassa, che potrebbe essere ritarata a 8.500 €, includendovi così molti più individui in stato di bisogno.

Più soldi per i “non occupabili” dal 2025?

L’altro parametro di accesso all’Assegno di Inclusione è quello di un valore ISEE non superiore a 9360 €. In questo caso non si è parlato tanto di cifre, ma è possibile che un ritocchino alla soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente venga fatto.

Infine, la questione più al centro del dibattito è quella relativa all’importo massimo erogabile, che potrebbe essere incrementato di 200 €, portando gli attuali 500 € a 700 € mensili. Un’ipotesi saggia, visto che dal 2019 ad oggi l’inflazione si è impennata e appare ragionevole riequilibrare il sussidio all’attuale costo della vita.