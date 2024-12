Se ti beccano sei fritto | Non parcheggiare mai qui, le conseguenze saranno gravissime: commetti reato e rischi il carcere

Se parcheggi in questo posto rischi veramente grosso. Se viene beccato dalle forze dell’ordine ti possono portare subito in galera.

Come se non bastassero le difficoltà che ogni singolo cittadino incontra nel trovare parcheggio, e nelle manovre per lasciare la propria auto in un luogo in cui non dia fastidio agli altri, da oggi si aggiunge la possibilità di finire in galera se si lascia la vettura in sosta in uno specifico posto.

Quando si procede con il parcheggio, occorre sempre tener presente che ci sono specifiche regole del Codice della Strada che devono essere seguite, se non si vuole incappare in provvedimenti e sanzioni.

Il Codice della Strada parla in maniera specifica dei parcheggi, e in particolare prevede che si rispettino alcune indicazioni specifiche. Ci sono luoghi in cui è possibile parcheggiare solo se è dotati di un apposito tagliando, altri che invece sono a pagamento, e infine quelli gratuiti.

Non rispettare tali indicazioni va contro il CdS, ma ci sono casi in cui interviene a gamba tesa il Codice civile e penale.

La giunga dei parcheggi in città

Nelle grandi città trovare un parcheggio libero sembra essere diventata una vera e propria impresa. Gli spazi, nella maggior parte dei casi, sono a pagamento, ignorando anche l’obbligo di compresenza di aree free e altre a pagamento, e il numero di automobili è talmente elevato da non permettere ai guidatori di parcheggiare agevolmente e in fretta. Questo è il motivo per cui buona parte dei cittadini finiscono per decidere di lasciare l’auto un po’ dove capita, non rispettando divieti e le indicazioni imposte dalla legge stessa.

Occorre ricordare che, in genere, l’impossibilità di parcheggiare è indicata con apposito segnale stradale, oltre ai casi in cui la conformazione della strada non permettano il posteggio del veicolo. In tutti questi casi sono previste non solo delle sanzioni, ma anche la possibilità che l’auto venga portata via dal carro attrezzi, con le dovute spese accessorie da pagare. Ma non è tutto…

Attenzione a non parcheggiare mai in questo luogo

Ecco il caso specifico in cui occorre prestare attenzione ed evitare il parcheggio. Si tratta del passo carrabile. Innanzitutto, occorre specificare come esso può essere apposto e fatto valere solo se vi è l’apposito permesso richiesto e ottenuto presso il proprio Comune. Nel caso esso sia presente, è possibile che il beneficiario richieda la rimozione forzata del veicolo.

Vi è il divieto di parcheggio, però, non solo in caso di passo carrabile, ma anche nei passaggi privati e condominiali. Se non vi è alcun cartello di passo carrabile, tecnicamente non vi è divieto di parcheggio, ma non permettere l’uscita o il passaggio può configurare violenza privata, regolata dall’art. 610 del Codice penale.