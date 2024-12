Cerchiamo sia laureati che diplomati: assunzione lampo e contratto d’oro | Scade alle 23:59

Si ricercano urgentemente sia laureati che diplomati per ricoprire un ruolo di responsabilità con un contratto davvero importante.

Continuano a fioccare occasioni di lavoro imperdibili. Chiunque è alla ricerca del suo primo impiego o di un nuovo lavoro farebbe bene a non perdere quest’opportunità importante, più unica che rara. La ricerca di nuovo personale è urgente e possono presentare domanda sia i cittadini diplomati che quelli laureati. Inoltre, poi, il contratto offerto è davvero allettante.

Nell’ultimo periodo sono tanti i concorsi pubblici e le selezioni di nuovo personale ancora aperte. Oltre a Poste Italiane, che è alla ricerca di portalettere e sportellisti su tutto il territorio nazionale, ricordiamo la selezione indetta da Italo Treno. Non possiamo, poi, non menzionare tutte le procedure concorsuali in scadenza e quelle ancora attive.

Pensiamo, ad esempio, al concorso indetto da INPS e INAIL per ispettori di vigilanza, o a quello della Guardia di Finanza per allievi finanzieri. Ce ne sarebbero, poi, ancora tantissimi altri da attenzionare ed altri ne arriveranno nei prossimi giorni e ad inizio del nuovo anno. Insomma, si tratta di un periodo storico molto favorevole per tutti.

Ora, questa nuova selezione urgente di personale fa davvero gola a molti. Si tratta di posti di lavoro a tempo indeterminato. Chi riuscirà ad afferrare questa occasione si sistemerà, dunque, a vita, ed avrà uno stipendio mensile di tutto rispetto. Scopriamo quali e quanti sono i posti da ricoprire ed i requisiti da rispettare.

Assistenti e Collaboratori amministrativi all’Università: domande entro le 23.59

Si tratta di ben due concorsi pubblici con requisiti specifici diversi. I requisiti generali, invece, sono uguali per entrambe le procedure selettive. Innanzitutto, bisogna avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea. Inoltre, bisogna essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, in modo che si possa garantire il corretto svolgimento del lavoro.

Necessario, poi, il godimento dei diritti civili e politici. Altro requisito generale è l’ottemperanza alle leggi sul reclutamento militare. Fatte queste dovute premesse, scopriamo i requisiti specifici per ciascun bando di concorso, le modalità di invio della domanda, quelle di partecipazione ed il calendario delle prove previste.

Concorso all’Università Federico II: requisiti e modalità di partecipazione

Iniziamo subito dagli assistenti amministrativi. Per parteciparvi, bisogna aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o, nel caso di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, un titolo di studio equipollente. Chi, invece, vuole concorrere per un posto di collaboratore amministrativo deve essere in possesso della Laurea vecchio ordinamento o della Laurea triennale, di quella specialistica o di quella Magistrale a ciclo unico in materie economiche, giuridiche, socio-economiche.

I cittadini provenienti da uno degli Stati membri dell’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana. La domanda va compilata in tutte le sue parti solo ed esclusivamente online sul sito “policlinicounina.selezionieconcorsi.it” previo bonifico di 10€ da effettuare a proprio nome, indicando il Concorso al quale si intende partecipare. Per entrambi i Concorsi sono previste tre prove: una scritta, una pratica ed una orale. La scadenza è fissata per il 22 dicembre alle ore 23,59.