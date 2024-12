Caffè, fino ad ora ti hanno sempre mentito | Rischi grosso se lo bevi ogni giorno: meglio questo per avere miglioramenti immediati

Se bevi il caffè ogni giorno rischi veramente grosso, meglio se scegli questo sostituto per vedere immediatamente dei miglioramenti.



Il caffè è probabilmente la bevanda calda più consumata, soprattutto da noi occidentali. Il suo sapore deciso e il suo profumo inconfondibile sono estremamente apprezzati da moltissimi consumatori accaniti, che mai rinuncerebbero a una tazza di caffè fumante.

Per gli italiani più, il caffè è molto più che una semplice bevanda: è un’abitudine, un modo per stare in compagnia e per potersi godere un singolo attimo di pieno relax. Insomma, un vero e proprio rito.

Ci sono Regioni in cui non riesci ad uscire dalla casa di qualcuno, se non accetti una calda tazza di caffè. Ma, d’altra parte su questo alimento liquido le opinioni si dividono nettamente: c’è chi non ne farebbe mai a meno e chi, invece, crede fermamente che possa essere dannoso per la salute.

Ebbene, ecco cosa pensano gli esperti al riguardo, e soprattutto quale può essere una valida alternativa.

Caffè: cosa ci dicono gli esperti

Esagerare con il consumo di caffè è un errore da non commettere mai, e il motivo è semplice da comprendere. Il caffè e soprattutto la caffeina che è presente al suo interno creano alcuni effetti sul corpo. Nonostante sia un alimento che potrebbe semplificare la perdita di peso, il caffè è un eccitante, e può causare effetti indesiderati sul metabolismo di chi eccede nel suo consumo. Infatti il caffè può essere causa di tachicardia, di respiro affannoso e di problemi a livello gastrico.

Gli effetti collaterali di un consumo eccessivo di caffè aumentano esponenzialmente nel caso in cui il soggetto soffra di problematiche relative all’apparato circolatorio, cardiaco o digestivo. In questi specifici casi, ridurre il consumo di caffeina è raccomandabile, ma per fortuna si può sempre sostituire con un’altra bevanda.

Un degno sostituto del caffè

Se state cercando un sostituto per quella tazza di caffè che tanto desiderate, potete trovarlo sicuramente nel caffè decaffeinato. Esso permette di ridurre la quantità di caffeina che viene consumata, ma allo stesso tempo è in grado offrire la possibilità di una piacevole pausa aromatica.

Ovviamente, vi è una buona differenza tra il caffè normale e quello decaffeinato, anche se occorre sottolineare come, in effetti, vi siano delle similitudini tra i due prodotti. In entrambi sono presenti elementi chimici che potrebbero essere causa di ipersensibilità, ma il caffè decaffeinato resta comunque la scelta migliore per ridurre il consumo di caffeina.