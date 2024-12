Truffe carte di credito, ti fregano in maniera pulita | Ti svuotano il conto con questa funzione dello smartphone: disattivarla immediatamente

C’è una funzione del tuo smartphone che permette ai truffatori di svuotarti immediatamente il conto corrente. La nuova truffa delle carte di credito che ti pulisce il conto.

Con il diffondersi delle nuove modalità con cui i criminali perpetuano le loro truffe, ci sono casi in cui i nostri smartphone diventano addirittura i nostri più grandi nemici. All’interno dei dispositivi che utilizziamo quotidianamente custodiamo moltissime delle nostre informazioni sensibili, comprese le password per gli account di qualsiasi genere.

Semplice immaginare che aggredire proprio i dispositivi elettronici sia un modo, per i truffatori, molto semplice per riuscire ad ottenere il denaro che stano cercando di portare via ai malcapitati.

Negli ultimi anni sono state moltissime le tipologie di truffe denunciate dai cittadini, ognuna delle quale ha permesso di notare che quelli a cui ci si trova di fronte sono dei veri cybercriminali, degli hacker in grado di manomettere ogni dispositivo elettroni.

Attualmente ci sarebbe una modalità di azione, messa in atto dai criminali che andrebbe ad intervenire su una delle funzionalità dei nostri smartphone.

Per evitare le truffe è sufficiente prestare maggiore attenzione

Buona parte delle truffe che vengono perpetuate nei confronti dei cittadini, possono essere evitate semplicemente prestando maggiore attenzione. Troppo spesso ci si rende poi conto che il trucco utilizzato era fin troppo semplice. I mass media, i social, hanno diffuso più volte avvisi per i cittadini al fine di prevenire le truffe. In genere queste vengono attuate attraverso della mail, dei messaggio o anche delle chiamate. Un link viene inviato alla vittima, che cliccandoci sopra permette ai cybercriminali di appropriarsi dei propri dati.

Questa volta la tecnica utilizzata è ancora più subdola e fa leva su una funzionalità dello smartphone, impossibile riuscire ad evitare il peggio.

Disattiva immediatamente questa funzione

La funzione di cui si sta parlando è la NFC, che dovrebbe rendere molto più sicuri i pagamenti e immediata la gestione delle carte attraverso il proprio smartphone. La nuova truffa che si avvale proprio della tecnologia NFC si chiama Ghost Tap e viene spesso utilizzata anche ai danni di chi memorizza le proprie carte per i pagamenti sui siti di e-commerce. Quello che fanno i cybercriminali è entrare in possesso dei dati della carta di credito, intercettare l’OTP inviato via SMS dalla banca per sbloccare i pagamenti, ovvero andare a ottenere direttamente l’OTP.

Una truffa ben studiata che vede l0utilizzo dell’NFCGate, detto per scopi di ricerca e divenuto il maggiore alleato degli hacker. Si va a creare una trasmissione tra un dispositivo e una carta rubata, al fine di poter fare prelievi dal conto senza essere notati. Un colpo sicuro, considerando anche l’assenza di misure di sicurezza nel caso in cui gli importi siano di piccola entità.