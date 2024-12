RC Auto, smetti di pagare di più | Le Compagnie fanno speculazione, ma con questo trucco le freghi: risparmio “assicurato”

Vuoi un risparmio assicurato? Allora smetti di pagare di più per la tua RC Auto, la tua compagnia sta facendo solo speculazione.

Le assicurazioni auto sono tornate, di nuovo, al centro dell’attenzione dei consumatori. Gli automobilisti devono fare i conti con il suo costo in maniera costante, considerando che le sanzioni sono salate per coloro che vengono trovati in strada senza copertura assicurativa.

Nonostante il rischio di sanzioni, ad oggi sono ancora il 6% gli automobilisti ad essere sorpresi ogni anno in strada senza una regolare polizza RC auto. Sembra che questo fenomeno potrebbe essere dovuto al costo elevato raggiunto dalle polizze, anche se vi sono numerosi i consigli di risparmio.

Il web offre numerosi spunti per poter tagliare i costi per assicurare la propria vettura, in primis le piattaforme che permettono di comparare i costi e scegliere la formula più conveniente da sottoscrivere online.

Ma gli esperti ci dicono che ci sarebbe un altro modo per riuscire ad avere un buon risparmio, però sono ancora pochi coloro che lo conoscono.

Polizza assicurativa: numerosi i cambiamenti

Negli ultimi anni, anche il ramo delle polizze assicurative è cambiato in maniera radicale. In effetti, fino a non molti anni fa si riusciva ad accedere alle polizze a costi popolari, invece attualmente l’RC auto è divenuta una spesa veramente eccessiva, ma a cui le famiglie devono far fronte di anno in anno. Ecco per quale motivo gli automobilisti cercano di trovare la soluzione migliore, anche decidendo di farsi installare la tanto odiata scatola nera.

La vasta scelta poi, farà il resto, facendo optare per la compagnia che offra il prezzo migliore. Ovviamente, è indispensabile comprendere in che modo è possibile beneficiare della polizza. Di certo, è sempre meglio non puntare solo sul risparmio, ma riuscire ad avere un prodotto che, in caso di sinistro, sia in grado di coprire i danni occorsi, senza lasciare l’automobilista scoperto.

Il segreto del risparmio

Il 2024 ha registrato un netto aumento del costo delle polizze assicurative, una tendenza che sembra si sia diffusa negli ultimi anni e che sta mettendo a dura prova gli automobilisti. Ovviamente, questo vale su tutto il territorio italiano, da Nord a Sud. Ma nonostante ciò, mentre un milanese in media spende 285 euro per assicurare la propria vettura, a Napoli la cifra sale a 1120 euro.

Se ovunque si è registrato un aumento, in Molise vi sarebbe stata una riduzione del 2,6%. Quindi per riuscire ad avere un buon risparmio, potrebbe essere utile stipulare un contratto assicurativo al di fuori della propria Regione.