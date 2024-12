LIDL, fa un regalo di Natale anticipato | Torna il suo “Bimby” ad un prezzo stracciato: scaffali già presi d’assalto

Da LIDL c’é un regalo di Natale ad attendere tutti: il suo “Bimby” torna ad essere proposto ad un prezzo stracciato.

La grande catena di distribuzione tedesca attiva nel settore discount, ormai, ha abituato tutti alle sue offerte pazzesche che, di settimana in settimana, si susseguono e diventano sempre più ricche. All’interno dei suoi tanti volantini, come ben sapete, ci sono diversi generi alimentari e, ovviamente, anche i prodotti per la persona e per la casa.

Ma non mancano neppure prodotti per il fai da te, quelli per il giardinaggio e per rendere più belli balconi e terrazzi in qualsiasi momento dell’anno. Non da meno, poi, sono tutti gli indumenti che vengono proposti e, come ogni Natale che si rispetti, ecco che c’é anche un’ampia selezione di giochi per bambini da regalare durante le Festività.

Proprio a proposito di Natale, dobbiamo segnale un’offerta pazzesca. Tra i tanti elettrodomestici proposti, emerge quello che è considerato la punta di diamante in cucina. Stiamo parlando, ovviamente, del suo “Bimby” a firma Silvercrest, uno dei migliori marchi partner di LIDL. Si tratta di un dispositivo fantastico, che non ha nulla da invidiare al suo fratello maggiore.

Ora, in questo nuovo volantino, lo troviamo ad un prezzo davvero irrisorio, e sono già tanti gli utenti che si sono messi in fila sin dalle prime luci dell’alba dinanzi ai tanti negozi presenti sul territorio italiano. Gli scaffali sono stati presi letteralmente d’assalto. Si tratta di una soluzione ideale per un regalo natalizio, sia per sé stessi che per parenti ed amici.

Il robot da cucina Silvercrest sta andando a ruba

Si tratta di un’occasione più unica che rara, questa lanciata da LIDL, e gli utenti lo hanno capito benissimo, al punto da mettersi in fila, nonostante la pioggia e le temperature non proprio amichevoli, dinanzi ai supermercati della catena, ore prima della loro apertura. Le code sono chilometriche, e tutto per accaparrarsi questo elettrodomestico.

Ricordiamo a tutti che il robot da cucina è già è stato oggetto di numerosissime offerte quest’anno, la più allettante durante i primi mesi. In quel periodo, infatti, fu venduto praticamente gratis. Chi lo acquistava aveva diritto a ben 400 euro di buoni spesa da utilizzare durante l’anno. Anche questa volta, però, l’offerta non è da meno, ma bisogna sbrigarsi prima che terminino le scorte.

Un unico dispositivo, tante funzionalità: Lidl lo vende la metà

Il robot da cucina Silvercrest, ribattezzato Monsieur Cuisine Smart, è in tutto e per tutto molto simile al Bimby ufficiale. Ha una bilancia integrata che consente di tenere sotto stretta osservazione il peso di tutti gli alimenti che si inseriscono nel boccale pentola. Inoltre, frulla e miscela. Grazie a queste funzionalità è possibile, ad esempio, realizzare degli impasti favolosi. Inoltre, non mancano le funzionalità per cucinare delle ricette squisite.

Si può anche rosolare gli alimenti o cuocerli al vapore. In più, nello schermo grande ben 8” appariranno numerosissime ricette. Sappiate, infine, che può anche essere comandato a distanza grazie all’ausilio dell’assistente virtuale di Google. Il prezzo al quale è proposto in vendita questa volta in offerta è di soli 349 euro.